Более всего это касается Овнов, Раков и Львов. Они ставят на первое место свои желания и цели, несмотря на то, что хочет партнер.

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Овен

Это одна из особенностей характера Овнов – думать преимущественно о себе. Они не слишком эмпатические люди. Если вам не подходит такая холодность, дважды подумайте, вступать ли в отношения с этими людьми.

Гороскоп для Овнов

Рак

Раки нуждаются в постоянном одобрении и хороших словах в свою сторону. Да, у них в основном раздутое эго и это конечно, сказывается на любовных отношениях. Если вы перестаете хвалить партнера Рака, то он обижается и такие отношения завершаются.

Гороскоп для Раков

Лев

Это один из самых эгоистических знаков зодиака. Они считают себя самыми лучшими во всем. Очень ухаживают за своей внешностью, осанкой, речью. Впрочем, очень часто область их интересов заканчивается на них самих. То есть поддержки, интереса и отзывчивости, от них не стоит надеяться.

Гороскоп для Львов