Телец, Весы и Лев. Именно эти три знака зодиака часто имеют много любовников / любовниц, пишет Love 24.

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Телец

Представители этого знака зодиака поражают своей стойкостью, страстью и чувственностью. Их соблазнительный и сексуальный, харизматичный стиль часто привлекает много внимания. Люди рожденные под знаком Тельца могут быть очень привлекательными и легко завоевать сердца других.

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Весы

Представители этого знака зодиака известны своей гармонией, красотой и элегантностью. Они умеют использовать свой шарм и обаяние, чтобы привлечь внимание. Весы часто имеют много поклонников.

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Лев

Яркость, уверенность в себе и величественность – вот главные черты представителей этого знака зодиака. Они притягивают внимание своей силой и оригинальностью, всегда стоя на первом плане. Львы склонны изящно выражать свои чувства, что делает их очень привлекательными для других.

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