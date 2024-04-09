Делают это постоянно: какие 3 знака зодиака чаще всего ссорятся

Некоторые люди чуть ли не ежедневно ссорятся с партнерами. Они совсем не готовы идти на уступки.

К этому больше всего склонны три знака зодиака. В частности, Овен, Лев и Скорпион, передает Love 24.

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Овен

Эти энергичные люди имеют очень вспыльчивый характер. Кроме того, Овны упрямые. Они будут стоять на своем до последнего, что часто приводит к конфликтам в отношениях.

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Лев

Львы гордые и сильные. В то же время они нуждаются в постоянном признании и внимании. Если не получают этого, могут устроить ссору.

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Стрелец

Рожденные под этим знаком зодиака очень ценят свободу. Кроме того, Стрельцам трудно усидеть на месте. Также они очень откровенны в высказывании своих мыслей, что может привести к конфликту.

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