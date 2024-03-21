В частности, Овен, Рак и Лев. Почему так происходит, объясняет Love 24.

Обратите внимание Названы 3 знака зодиака, у которых впереди серьезные проблемы с отношениями

Овен

Представители этого знака часто разочаровываются в отношениях из-за своего упрямства и желания быть всегда правыми. Овнам может быть трудно прислушиваться к мнению партнера. Кроме того, они имеют вспыльчивый характер.

Рак

Раки часто разочаровываются из-за своей уязвимости и чрезмерной эмоциональности. Они ищут поддержку и понимание в партнере. Если же не получают этого, сильно расстраиваются.

Дева

Рожденные под этим знаком перфекционисты. Девы внимательны к деталям, поэтому могут заметить даже малейшие недостатки. Эти люди очень требовательны как к себе, так и к партнеру.