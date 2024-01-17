Названы 3 знака зодиака, которые постоянно всем недовольны

Часть людей постоянно всем недовольна. Конечно же, и в личной жизни. С ними бывает тяжело строить отношения.

Водолей, Скорпион и Телец. Именно эти знаки зодиака чаще всего довольны в отношениях, передает 24 Канал.

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Скорпион

Эти люди могут быть крайне требовательными и мнительными в отношениях. Они ищут глубокого эмоционального согласия и интимности. Если не получают этого, могут ощущать недовольство и разочарование.

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Телец

Эти люди ценят стабильность. В то же время Тельцы могут быть недовольны, если их потребности в комфорте, безопасности и материальных благах не удовлетворяются. Кроме того, они упрямы и склонны к ревности.

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Водолей

Водолеи очень ценят свою свободу и независимость. Если партнер их ограничивает, испытывают недовольство. Они мятежники, поэтому не готовы подчиняться и отдавать то, что самое главное.

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