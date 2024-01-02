В январе магнитные бури подарят прозрение 2 знакам зодиака

Уже в начале нового года магнитные бури подарят некоторым людям прозрение. В частности, речь идет о двух знаках зодиака.

Так, Весы и Близнецы, в январе вы внезапно прозреете. Вопросы, которые долго беспокоили, решатся, передает 24 Канал.

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Весы

В январе вы поймете для себя очень важное. Кстати, это прозрение необходимо для того, чтобы наладить личную жизнь. Интересно, что Весы могут возвратиться к прежним.

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Близнецы

Обратите внимание на конец месяца. В частности, 27 и 28 января. Кстати, по прогнозу, в эти дни мощность магнитной бури составит 4 балла. В этот период вы можете узнать кое-что важное и прозреть от услышанного.

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