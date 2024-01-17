4 знака зодиака, которым в год Дракона разобьют сердце
Для части людей 2024 станет годом любви. Тем временем другим разобьют сердце.
Рыбы, Телец, Дева и Лев. Именно у этих знаков зодиака возможны серьезные проблемы в личной жизни в год Дракона, передает 24 Канал.
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Рыбы
В год Дракона эти знаки зодиака могут иметь сложности в отношениях. Периодические изменения настроения приведут к недоразумениям. Впрочем, вместо того, чтобы решить проблему, Рыбы постараются избежать конфликта. Так что рискуют потери любимого человека.
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Дева
В год Дракона Девам, вероятно, разобьют сердце. Партнер или партнерша пойдут налево. Более того, могут изменить с довольно-таки близким человеком.
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Телец
В год Дракона Тельцы могут много времени думать о бывших, в конце концов, попытаться восстановить отношения. Впрочем, к добру это не приведет. Вам разобьют сердце.
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Лев
Страстные Львы могут не устоять перед соблазном и прыгнуть в гречку. Как следствие, потерять настоящую любовь всей жизни.
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