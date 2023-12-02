Так, по словам астрологов, речь идет о Близнецах, Весах и Тельцах. Что ждет их в этом месяце, передает 24 Канал.

К слову 5 знаков зодиака, которые в декабре будут переживать измену

Близнецы

Вероятно, декабрь будет нелегким. В канун Нового года можете узнать, что любимый человек уже долгое время ходит налево.

Гороскоп для Близнецов

Весы

В первый месяц зимы вам, скорее всего, придется переживать расставание. Как бы ни было трудно сейчас, знайте, что в 2024 году жизнь наладится.

Гороскоп для Весов

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Телец

Ваша пара может быть на грани развода. Причина – измена партнера или партнерши, или постоянные недоразумения и ссоры.

Гороскоп для Тельцов