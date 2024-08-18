Он – моя самая большая гордость: история любви Елены и Ростислава – защитника украинского неба

История Елены и Ростислава началась на 24 Канале. Сначала они были коллегами, а потом поняли, что дальше по жизни хотят идти вместе. Сейчас Ростислав – защищает украинское небо. А Елена – его самая большая поддержка в тылу.

В разговоре с Love 24 Елена поделилась их с Ростиславом историей любви. Она отметила: сейчас любимый – ее самая большая гордость.

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В ночь на 24 февраля я спала так крепко, как не спала больше ни разу

Сколько времени вы уже вместе?

24 декабря будет 5 лет.

Поделись, пожалуйста, вашей историей знакомства.

Мы встретились на 24 Канале. Я работала seo-редактором, а Ростик присоединился к отделу маркетплейсов. Некоторое время мы были коллегами, а после корпоратива решили идти жизненным путем вместе.



Елена и Ростислав познакомились на работе / Фото, предоставленное Love 24

Как вы встретили 24 февраля 2022 года?

Вечером 23 февраля мы вернулись из Кракова и приехали в Ивано-Франковск, где в то время уже арендовали квартиру. Тревожные новости появлялись с полгода до того. Я была уверена, что что-то произойдет. Но в целом сомневались, что в Ивано-Франковск долетит, и что оккупанты вообще будут целиться по какой-то нашей инфраструктуре. На канале мы постоянно писали о тревожном чемоданчике. Однако у меня его не было. В последний момент бросила разве что книгу о "Гарри Поттере" и большую упаковку Kinder, которую мне Ростик подарил еще на День Святого Валентина.

В ночь на 24 февраля я спала так крепко, как не спала после этого больше ни разу. Ростик работал над научной работой для университета. А уже под утро прилетело по местному аэропорту. Он – совсем рядом. В общем мы живем почти возле взлетной полосы.

Тогда на несколько месяцев переехали под Ивано-Франковск. К родителям Ростика. Но там оказалось еще опаснее: было еще ближе к аэропорту. Когда оккупанты ударили по нему второй раз, стены дрожали. В конце концов, мы вернулись домой.

Сейчас Ростик – моя самая большая гордость

Когда Ростик решил присоединиться к Силам обороны? Как ты отреагировала?

В 2022 году Ростик получал второе высшее образование в Венском университете. Некоторое время после начала полномасштабного вторжения он учился онлайн. Это еще был отголосок пандемии, поэтому разрешили. В то время Ростик размышлял о поступлении в ВСУ, однако тогда еще не пошел. И я, и родители Ростика просили его очень хорошо подумать. Тогда кадрового дефицита не было, поскольку очень много людей присоединились к Силам обороны.

А в 2023, когда все зашло в тупик, Ростик решил брать академический отпуск в университете. Ему сказали, что защитить диплом онлайн все равно не позволят. Приехать в Вену возможности, конечно, не было. Поэтому Ростик к тому времени попрощался с идеей о втором высшем образовании, и мы начали подыскивать вакансии в ВСУ. Рассматривали варианты должностей пресс-офицеров или делопроизводителей.

Сначала даже не надеялись на Воздушные силы. Думали, что нужно специальное образование. Но сейчас Ростик – защитник нашего неба. Его задача – выявлять воздушные цели и сообщать о них.

Как я отреагировала? Могла только принять и поддержать его решение. Сейчас Ростик – моя самая большая гордость. Хотя и пришлось учиться привыкать быть одной и удерживать свою "кукуху". В конце концов, я уважала бы любое его решение, кроме – переплыть Тису.



Иногда на день удается вернуть прошлую жизнь / Фото, предоставленное Love 24

Я должна быть сильной, потому что Ростик – сильный

Что тебе помогает держаться?

Я должна быть сильной, потому что Ростик – сильный. Я должна быть поддержкой. Ростик не должен думать, чтобы, пока он в ВСУ, я не суициднулась ложкой на кухне. Он не должен в выходные искать мне психолога. Когда мы вместе, нужны общие положительные эмоции, а не мое полумертвое тело.

В общем нельзя позволить россиянам победить в нашем сознании. Впасть в депрессию, думать, что все пропало. Ростик настроен оптимистично. И я – тоже.



Свет можно найти даже в самые темные времена / Фото, предоставленное Love 24

Я верю в Бога. Моя вера – моя опора. Я верю, что Бог сохранит Ростика. Сейчас у него контракт на 3 года. Мы не знаем, наступит ли за это время победа. Может, мы будем воевать всю нашу жизнь. Но я точно знаю, что с Ростиком все будет хорошо. Мы доживем вместе до старости и увидим наших внуков.

Моей поддержкой стали близкие люди. Моя мама. Мама Ростика. Моя подруга Соня.

Стоит и самой поддерживать себя. Кофе, мороженое, работа, книги. Я очень жду сезона, чтобы в который раз пересмотреть "Гарри Поттера". Эта история (и книги, и фильмы) – мой антистресс.

Чтобы удержать "кукуху", я готова на все. Нужно будет пойти к психологу, – пойду. Нужно будет пить антидепрессанты, – буду пить. И я буду таким же человеком, как все, просто который еще и пьет АД. Кто-то – "спазмалгон", кто-то – их.

Я готова приехать к нему куда угодно

Как часто вам удается увидеться?

Как когда. Иногда – раз в месяц. Иногда – раз в два. В День Воздушных сил Ростику дали выходные, и мы провели их вместе. Я очень благодарна за каждую возможность встретиться.

Однажды было такое, что я приехала, а Ростика не отпустили. Тогда в очень красивой арендованной для нас двоих квартире у меня случился нервный срыв. Но я взяла себя в руки, купила мороженое, сделала себе кофе и за раз посмотрела третий сезон "Бриджертонов". Хотя и не люблю ту эпоху, когда к женщинам относились как к племенным кобылам. А уже утром – собралась и взяла себя в руки. Хотя, когда вернулась домой, две недели ни с кем не общалась.

Я очень надеюсь, что Ростик это прочитает: я готова приехать к нему куда угодно, хоть на край света. В любой момент. Даже если вместе удастся провести очень мало времени.

Какое твое самое счастливое воспоминание за время полномасштабной войны?

Олимпиада в Париже. Когда наши девушки-фехтовальщицы завоевали свои медали. Мы с Ростиком купили пол-арбуза, персики и вместе смотрели соревнования. Я была так рада, что он – рядом, и я могу лично сказать, как радуюсь результатам наших спортсменок. Мы провели этот вечер так, как провели бы его, если бы не война.

А второй – когда Ростика еще принимали в Силы обороны. Сначала он проходил собеседования. В частности, в рекрутинговом центре "Волков да Винчи". Там предложили не ту должность, на которую Ростик надеялся. После этого мы зашли в Гарнизонный храм помолиться. И следующее воспоминание – Ростику звонят с той бригады, где он сейчас.

А потом произошел еще один очень хороший знак. Уже в Ивано-Франковске. В решающие дни я очень волновалась, но когда проходила возле церкви и крестилась с мыслями об этом, мимо прошел воин с шевроном будущей бригады Ростика. Тогда я поняла, что все будет хорошо.



Знаки подсказывают, что все будет хорошо / Фото, предоставленное Love 24

"Я знаю, что все будет хорошо"

Какой совет ты дашь девушкам, чьи любимые только готовятся присоединиться к Силам обороны? Как пережить этот начальный этап?

Я хочу попросить девушек держаться. Не отчаиваться.

Если хочется к людям, нужно идти к ним. Если хочется закрыться от всех, стоит позволить себе это. Никто никому ничего не должен.

Главное – не "расклеиваться" при других. Потому что тогда люди обязательно начнут жалеть. А жалость никому не нужна. Дома выплакалась-выкричалась в стены, но когда выходишь из дома, давай понять: у меня – самый лучший любимый, самый лучший человек, все точно будет хорошо.

Могу предположить, что девушкам, в чьем окружении многие ждут воинов, легче коммуницировать. У меня – не так. В первые месяцы, когда Ростик присоединился к Воздушным силам, чувствовала определенную обиду, что должна учиться жить сама, когда другие девушки просыпаются с любимыми. Хотя слезы не сдержала только в одном случае: когда в нашем ЖК увидела, как папа в военной форме качает маленькую дочь на качелях. Сколько времени он ее видит? 30 дней в году?

Сейчас я понимаю, что ни при каких обстоятельствах все на фронт не пойдут. Я понимаю и тех, кто боится. Я даже могу отдаленно понять тех, кто переплывает Тису. Но думать о них не хочу и не собираюсь. Это как с "хорошими русскими". Хотя я и не верю, что они есть, но если даже предположить: мне и так есть о чем думать, кроме них.

Я знаю, что все будет хорошо. Те, кто ждут, дождутся. Те, кто должны вернуться, вернутся. Главное – не отчаиваться.