Также Лаки снимается в фильмах, занимается музыкой и даже написал книгу. Love 24 рассказывает, что известно о личной жизни модели.

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Известно, что Лаки вырос в семье мормонов и позиционирует себя как религиозный человек. У него есть три сестры. Одна из них – Пайпер-Америка также занимается модельным бизнесом.

Что известно о личной жизни Лаки Блю Смита

Лаки Блю Смит не слишком часто рассказывает о своей личной жизни. В то же время и не скрывает ее от СМИ и поклонников. В 18 лет он состоял в отношениях со Сторми Бри – американской моделью и актрисой. В 2017 году у пары родилась дочь Гравити Блю Смит. А уже вскоре Лаки и Бри разошлись.

А потом Лаки встретил Нару Смит. Она также зарабатывала на жизнь моделингом. Будущие влюбленные познакомились на работе и поняли, что больше никогда не хотят расставаться. В 2020 году Лаки и Нара поженились. Свадьба была камерной, но очень красивой.

Сейчас у пары есть двое детей: дочь Рамбл Хани и сын Слим Изи. Сейчас Лаки и Нара ждут третьего ребенка. Стоит заметить, что Наре – всего 22 года. В то же время она замечает, что всегда мечтала стать молодой мамой.

Сейчас девушка поставила модельную карьеру на паузу. В то же время мировую известность ей принес кулинарный блог. По состоянию на апрель 2024 года на него подписаны почти 5 миллионов человек. Уникальность блога Нары в том, что она готовит все с нуля. Если девушка хочет угостить родных тостами с сыром, то сначала испечет хлеб и приготовит сыр.

Иногда Лаки тоже появляется в блоге своей жены. Пара выглядит очень счастливой вместе. В то же время некоторые пользователи сети критикуют Нару за транслирование нереалистично идеальной жизни.