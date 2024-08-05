Сергей Жадан написал: слова, которыми можно объяснить все, – всегда просты. Это правило работает и в отношениях. Потому что самыми "зелеными флажками" являются фразы: "я ценю тебя" и "как я могу помочь прямо сейчас?"

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Какие еще фразы говорит только сильный партнер или партнерша

"Помоги мне понять тебя". Впасть в истерику, когда что-то непонятно – не лучшая идея. Гораздо эффективнее будет попытаться понять любимого человека, если уже решили строить с ним отношения здесь и сейчас. Задавать вопросы – признак силы, а не слабости. Пытаться познать – признак любви.

"Я собираюсь сказать тебе то, что может быть неприятно услышать". Без острых моментов, к сожалению, не обходятся никакие отношения. Главное здесь – культурно и без агрессии донести свое мнение до любимого человека. Потому что даже во время ссоры вы двое – против конфликта, а не против друг друга.



Сильные партнеры поддерживают друг друга / Unsplash

"Я понимаю, почему ты так чувствуешь себя". Первое правило эмпатии к любимому человеку – не обязательно пережить то же, что и он, чтобы испытать сочувствие и пытаться помочь. Худшее, что можно сделать в такой ситуации – заставить любимого человека оправдываться за свои эмоции.

"Давайте найдем решение". И неважно, о чем говорится: личностный кризис или финансовую проблему. Потому что сильные партнеры решают проблемы вместе, поддерживая друг друга.