Доведите партнершу до оргазма за 3 минуты: как освоить горячий метод кунилингуса
Источник:Well+Good
Если вы хотите улучшить свои навыки в кунилингусе, то попробуйте метод Кивина. Многие считают, что он приводит к более сильному и более быстрому оргазму. Так что благодаря ему вы сможете перевести свои сексуальные отношения на новый уровень.
Метод Кивина – это техника орального секса, от которой многие женщины остаются в восторге. Эксперт по вопросам секса и отношений из Великобритании Аннабель Найт рассказала, что эта техника позволяет получить оргазм за 3 минуты. Вы можете попробовать метод Кивина со своей партнершей уже этой ночью, ведь учиться чему-то кардинально новому не нужно.
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Как делать кунилингус по методу Кивина
Все, что нужно – это изменить позу. Лягте перпендикулярно вашей партнерше, то есть тот, кто делает кунилингус, должен быть со стороны. Партнерша в этот момент может закинуть ногу через плечо любимого, чтобы все стало еще жарче.
Голова партнера располагается у вульвы, а сам кунилингус происходит горизонтально, а не вертикально, как в обычном способе. Язык и губы партнера будут поперек вульвы. Так большое внимание будет сосредотачиваться на клиторе.
Клитор – это не просто маленький наружный холмик, а гораздо больший и более длинный внутренний орган с тысячами приятных нервных окончаний. Вместо облизывания вверх-вниз, что теряет стимулирование всего клитора, оно происходит вдоль (по методу Кивина – 24 Канал). То есть стимуляция распространяется на большую площадь поверхности,
– объяснила Найт.
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Советы как ускорить оргазм по методу Кивина
- Убедитесь, что всем удобно. Все, что отвлекает от удовольствия, может негативно повлиять на результат. Поэтому не торопитесь, а сначала выберите удобную позу.
- Обращайте внимание на язык тела партнерши.
- Убедитесь, что вы выражаете, что вам это нравится. Очень важно показывать партнерше, что процесс кунилинга вам нравится. Так она сможет расслабиться и получать удовольствие.
Хотя этот метод не имеет никаких научных подтверждений, пользователи известного форума Reddit подтвердили его эффективность. Один мужчина написал, что методом Кивина довел свою жену до оргазма за 5 минут. Это при том, что раньше кунилингус у них длился 15 – 20 минут, а женщина все время балансировала на гране и не могла кончить.