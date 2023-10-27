Доведіть партнерку до оргазму за 3 хвилини: як освоїти гарячий метод кунілінгусу

Якщо ви хочете покращити свої навички у кунілінгусі, то спробуйте метод Ківіна. Багато людей вважають, що він призводить до сильнішого та швидшого оргазму. То ж завдяки йому ви зможете перевести свої сексуальні стосунки на новий рівень.

Метод Ківіна – це техніка орального сексу, від якої багато жінок залишаються в захваті. Експертка з питань сексу та стосунків з Великої Британії Аннабель Найт розповіла, що ця техніка дозволяє отримати оргазм за 3 хвилини. Ви можете спробувати метод Ківіна зі своєю партнеркою вже цієї ночі, адже вчитися чогось кардинально нового не треба.

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Як робити кунілінгус за методом Ківіна

Все, що потрібно, – це змінити позу. Ляжте перпендикулярно до вашої партнерки, тобто той, хто робить кунілінгус, повинен бути з боку. Партнерка у цей момент може закинути ногу через плече коханого, аби все стало ще гарячіше.

Голова партнера розташовується біля вульви, а сам кунілінгус відбувається горизонтально, а не вертикально, як у звичному способі. Язик та губи партнера будуть поперек вульви. Так велика увага зосереджуватиметься на кліторі.

Клітор – це не просто маленький зовнішній горбок, а набагато більший і довший внутрішній орган із тисячами приємних нервових закінчень. Замість облизування вгору-вниз, що втрачає стимулювання усього клітора, воно відбувається вздовж (за методом Ківіна – 24 Канал). Тобто, стимуляція поширюється на більшу площу поверхні,

– пояснила Найт.

Експерименти вносять різноманітність у сексуальне життя, але звертайте увагу на якість контрацепції. Так, продукція Durex® проходить тестування електронікою та випробування на якість. Все, щоб ви почувалися безпечно.

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Поради як пришвидшити оргазм за методом Ківіна

Переконайтеся, що всім зручно. Все, що відвертає увагу від задоволення, може негативно вплинути на результат. Тому не поспішайте, а спершу оберіть зручну позу.

Звертайте увагу на мову тіла партнерки.

Переконайтеся, що ви виражаєте, що вам це подобається. Дуже важливо показувати партнерці, що процес кунілінгусу вам подобається. Так вона зможе розслабитися та отримувати задоволення.

Хоч цей метод і не має жодних наукових підтверджень, користувачі відомого форуму Reddit підтвердили його ефективність. Один чоловік написав, що методом Ківіна довів свою дружину до оргазму за 5 хвилин. Це при тому, що раніше кунілінгус у них тривав 15 – 20 хвилин, а жінка увесь час балансувала на межі та не могла кінчити.