Пробежалась без топа: Ксения Мишина обнажила грудь в Карпатах – откровенное видео актрисы

Украинская актриса Ксения Мишина провела несколько дней в Карпатах. Там она не только отдохнула в компании друзей, но сняла много контента для подписчиков.

Не обошлось без откровенных кадров, которыми Ксения ошеломила свою аудиторию. Видео, опубликованное в инстаграмме, быстро разлетелось сетью.

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Откровенное видео Ксении Мишиной

Ролик актриса сняла на территории комплекса отдыха в Буковеле, где провела несколько дней. Похоже, это было утром, ведь вокруг не было других туристов. Да и неудивительно, ведь видео Мишиной получилось очень откровенным.

Сначала она улыбается в камеру, а потом поворачивается спиной, бежит и снимает топ, под которым нет нижнего белья. Сексуальности такому замыслу придали длинные распущенные волосы Ксении, развевающиеся на ветру.

Видео хотя и горячее, но вызвало разные эмоции у подписчиков Мишиной. В адрес актрисы полилось немало хейта.

"Каждое ваше видео чудеснее предыдущего. Отписка".

"Что это было?"

"Непонятное видео".

"В Украине война, гибнут люди. К чему такие видео? Как можно снимать такое, когда гибнут мирные люди, дети?"

Однако поклонники Ксении не оставили ее без поддержки и засыпали комплиментами.