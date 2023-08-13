Пробежалась без топа: Ксения Мишина обнажила грудь в Карпатах – откровенное видео актрисы
Источник:Ксения Мишина
Украинская актриса Ксения Мишина провела несколько дней в Карпатах. Там она не только отдохнула в компании друзей, но сняла много контента для подписчиков.
Не обошлось без откровенных кадров, которыми Ксения ошеломила свою аудиторию. Видео, опубликованное в инстаграмме, быстро разлетелось сетью.
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Откровенное видео Ксении Мишиной
Ролик актриса сняла на территории комплекса отдыха в Буковеле, где провела несколько дней. Похоже, это было утром, ведь вокруг не было других туристов. Да и неудивительно, ведь видео Мишиной получилось очень откровенным.
Сначала она улыбается в камеру, а потом поворачивается спиной, бежит и снимает топ, под которым нет нижнего белья. Сексуальности такому замыслу придали длинные распущенные волосы Ксении, развевающиеся на ветру.
Видео хотя и горячее, но вызвало разные эмоции у подписчиков Мишиной. В адрес актрисы полилось немало хейта.
- "Каждое ваше видео чудеснее предыдущего. Отписка".
- "Что это было?"
- "Непонятное видео".
- "В Украине война, гибнут люди. К чему такие видео? Как можно снимать такое, когда гибнут мирные люди, дети?"
Однако поклонники Ксении не оставили ее без поддержки и засыпали комплиментами.
- "Очень прикольно. Красивая, уверенная в себе женщина".
- "Сексуальная, безумная, свободная".
- "Это сплошной кайф!"
- "Ксюша, это разрыв!"