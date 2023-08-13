Пробіглася без топу: Ксенія Мішина оголила груди в Карпатах – відверте відео акторки

13 серпня 2023, 21:24
Читать новость на русском

Джерело:

Ксенія Мішина

Українська акторка Ксенія Мішина провела кілька днів у Карпатах. Там вона не лише відпочила в компанії друзів, але й зняла багато контенту для підписників.

Не обійшлося без відвертих кадрів, якими Ксенія приголомшила свою аудиторію. Відео, яке вона опублікувала в інстаграмі, швидко розлетілося мережею. 

Гаряче "Розлучення пішло на користь": найсексуальніші фото Даші Квіткової – спекотна добірка

Відверте відео Ксенії Мішиної

Ролик акторка зняла на території відпочинкового комплексу в Буковелі, де провела кілька днів. Схоже, що це було вранці, адже навколо не було інших туристів. Та й не дивно, адже відео Мішиної вийшло дуже відвертим. 

Спочатку вона усміхається в камеру, а потім повертається спиною, біжить та знімає топ, під яким немає спідньої білизни. Сексуальності такому задуму додало довге розпущене волосся Ксенії, що майоріло на вітрі. 

Відео хоча й гаряче, але викликало різні емоції в підписників Мішиної. На адресу акторки полилося чимало хейту. 

  • "Кожне ваше відео чудніше попереднього. Відписка".
  • "Що це було?"
  • "Незрозуміле відео". 
  • "В Україні війна, гинуть люди. До чого такі відео? Як можна знімати таке, коли гинуть мирні люди, діти?"

Однак шанувальники Ксенії не залишили її без підтримки й засипали компліментами.

  • "Дуже прикольно. Красива, впевнена в собі жінка".
  • "Сексуальна, шалена, вільна".
  • "Це суцільний кайф!"
  • "Ксюша, це розрив!"
Автор: Квітослава Туз