Пробіглася без топу: Ксенія Мішина оголила груди в Карпатах – відверте відео акторки

Українська акторка Ксенія Мішина провела кілька днів у Карпатах. Там вона не лише відпочила в компанії друзів, але й зняла багато контенту для підписників.

Не обійшлося без відвертих кадрів, якими Ксенія приголомшила свою аудиторію. Відео, яке вона опублікувала в інстаграмі, швидко розлетілося мережею.

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Відверте відео Ксенії Мішиної

Ролик акторка зняла на території відпочинкового комплексу в Буковелі, де провела кілька днів. Схоже, що це було вранці, адже навколо не було інших туристів. Та й не дивно, адже відео Мішиної вийшло дуже відвертим.

Спочатку вона усміхається в камеру, а потім повертається спиною, біжить та знімає топ, під яким немає спідньої білизни. Сексуальності такому задуму додало довге розпущене волосся Ксенії, що майоріло на вітрі.

Відео хоча й гаряче, але викликало різні емоції в підписників Мішиної. На адресу акторки полилося чимало хейту.

"Кожне ваше відео чудніше попереднього. Відписка".

"Що це було?"

"Незрозуміле відео".

"В Україні війна, гинуть люди. До чого такі відео? Як можна знімати таке, коли гинуть мирні люди, діти?"

Однак шанувальники Ксенії не залишили її без підтримки й засипали компліментами.