Гости подписывали секретный договор: как Крис Эванс устроил тайную свадьбу с женщиной мечты

Благодаря своей непревзойденной актерской игре и харизме Крис Эванс покорил сердца миллионов поклонниц и поклонников. Кроме того, он неоднократно попадал в рейтинги самых сексуальных мужчин мира. Славе "сердцееда" Эванс противопоставлял свою самую большую мечту: создать счастливую семью.

За свою карьеру Эванс сыграл десятки ролей. В то же время сейчас самая знаковая – Капитана Америки в фильмах вселенной Marvel. Состояние актера оценивается в более 80 миллионов долларов.

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В четверг, 13 июня, Эвансу исполнилось 42 года. По этому случаю Love 24 рассказывает, что известно о личной жизни актера.

Путь к счастью был долгим, а свадьба – тайной

В интервью Эванс неоднократно признавался, что мечтает о жене и детях. Долгое время личная жизнь актера была топ-темой для поклонников. Каждый новый слух о возможных отношениях Эванса встречали с мыслью "а вдруг это оно, старт семейного счастья". Однако, очевидно, Эванс – сторонник теории, что счастье любит тишину. Его свадьба была тайной.

В 2023 году Эванс женился на младшей на 16 лет португальской актрисе Альбе Баптисте. Церемония состоялась в Бостоне. Среди гостей были только самые близкие. А все было настолько тайно, что приглашенные на свадьбу подписывали договор о конфиденциальности. Кроме того, конечно, не обошлось без запрета съемок.

Свои отношения Эванс и Баптиста пытались держаться в тайне. Однако первые слухи о них начали появляться еще в 2022 году. К тому времени Баптиста уже успела "поселиться" на Netflix. Она сыграла главную роль в фэнтези-сериале "Монахиня-воин". Кроме того, актриса активно занимается волонтерством. Среди ее вкладов в то, чтобы мир стал хоть немного лучше, – гуманитарная работа в детском доме в Камбодже.

Долгое время Эванс и Баптиста не комментировали свою лав стори. Однако иногда актер лайкал фотографии любимой и оставлял ей теплые комментарии.

"Капитан Америка" влюбился с первого взгляда

Впоследствии поклонники все-таки смогли узнать некоторые детали этой романтической истории. В частности, тот факт, что Эванс и Баптиста познакомились в Европе. Актер влюбился с первого взгляда. Друзья и родные замечали, что он буквально начал светиться от счастья. Эванс очень ценит и уважает то, что Баптиста так любит творить добро.