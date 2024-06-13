За свою кар'єру Еванс зіграв десятки ролей. Водночас наразі найзнаковіша – Капітана Америки у фільмах всесвіту Marvel. Статки актора оцінюють у понад 80 мільйонів доларів.

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У четвер, 13 червня, Евансу виповнилося 42 роки. З цієї нагоди Love 24 розповідає, що відомо про особисте життя актора.

Шлях до щастя був довгим, а весілля – таємним

В інтерв'ю Еванс неодноразово зізнавався, що мріє про дружину та дітей. Тривалий час особисте життя актора було топтемою для шанувальників. Кожну нову чутку про можливі стосунки Еванса зустрічали з думкою "а раптом це воно, старт сімейного щастя". Однак, вочевидь, Еванс – прихильник теорії, що щастя любить тишу. Його весілля було таємним.

У 2023 році Еванс одружився з молодшою на 16 років португальською акторкою Альбою Баптістою. Церемонія відбулася у Бостоні. Серед гостей були лише найближчі. А все було настільки таємно, що запрошені на весілля підписували договір про конфіденційність. Окрім того, звісно, не обійшлося без заборони зйомок.

Свої стосунки Еванс та Баптіста намагалися триматися у таємниці. Однак перші чутки про них почали з'являтися ще у 2022 році. На той час Баптіста вже встигла "оселитися" на Netflix. Вона зіграла головну роль у фентезі-серіалі "Черниця-воїн". Окрім того, акторка активно займається волонтерством. Серед її внесків у те, щоб світ став хоч трішки кращим, – гуманітарна робота у дитячому будинку в Камбоджі.

Тривалий час Еванс та Баптіста не коментували свою лав сторі. Однак іноді актор лайкав світлини коханої й залишав їй теплі коментарі.

"Капітан Америка" закохався з першого погляду

Згодом шанувальники все-таки змогли дізнатися деякі деталі цієї романтичної історії. Зокрема, той факт, що Еванс та Баптіста познайомилися у Європі. Актор закохався з першого погляду. Друзі й рідні зауважували, що він буквально почав світитися від щастя. Еванс дуже цінує й поважає те, що Баптіста так любить творити добро.