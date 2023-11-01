"Моей любимой невестке": король Чарльз вспомнил предложение принца Уильяма для Кейт Миддлтон

Король Чарльз вместе с королевой Камиллой 31 октября присоединился к государственному банкету в Кении. Это первый его визит в страну Содружества с момента вступления на престол. В своей речи Чарльз вспомнил некоторые теплые моменты, которые объединяют его семью и эту страну.

В частности, именно в Кении принц Уильям решил сделать предложение Кейт Миддлтон, пишет издание People. Это место очень особенно для мужчины.

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Королевское предложение

Связи британской королевской семьи с Кенией достаточно крепки. И это было одной из причин того, что Уильям выбрал именно это место для признания.

Именно здесь, в Кении, мой сын принц Уэльский сделал предложение своей жене, теперь моей любимой невестке,

– подчеркнул в своей речи король Чарльз.

Помолвка состоялась в 2010 году. Впрочем, новость о предстоящей королевской свадьбе была обнародована лишь через несколько недель. Принц Уильям рассказывал, что планировал предложение и для Кейт оно стало полной неожиданностью.

"Это был полный шок. Он настоящий романтик", – комментировала Кейт, вспоминая о начале их официальной истории с Уильямом.

В свою очередь, для принца Кения стала своеобразным спасением после трагической гибели матери – принцессы Дианы.

Африканский континент занимает особенное место в моем сердце. Это место, куда мой отец привез нас с братом вскоре после смерти матери. И когда решал, где лучше признаться Кэтрин, я не мог придумать более подходящего места, чем Кения, чтобы стать на одно колено,

– ранее отмечал принц.

Уильям и Кейт поженились 29 апреля 2011 года. Свадьба состоялась в Вестминстерском аббатстве. За церемонией венчания наблюдали более двух миллиардов человек со всего мира. Их женитьбу называли "свадьба века". За 12 лет брака у этой королевской пары родилось трое детей.