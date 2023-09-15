Давай жить вместе: когда стоит переехать к партнеру

Когда вы в долгих отношениях со своим партнером и готовы сделать следующий шаг, таким может быть желание жить вместе. Это удачное решение, если вы хотите узнать больше друг о друге.

Но какие подводные камешки могут ждать в период совместного проживания? Делимся ответом и советами специалистов.

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Жизнь вместе

Жизнь вместе в первую очередь подразумевает бытовые изменения. Теперь партнеры будут иметь общий холодильник, который нужно наполнять, каждое утро будут просыпаться в одном и том же месте, решать кто будет мыть посуду в этот вечер. Кстати, подобные обязанности можно проговорить еще до переезда и разделить зоны ответственности.

Что касается эмоциональных аспектов, то иногда могут не оправдываться ожидания. Будут те же взлеты и падения, но важно как партнеры справятся с этим.

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Главными правилами в период проживания вместе специалисты в первую очередь выделяют общение. Оно не должно уменьшаться. Рассказывайте партнеру как прошел ваш день, какие у вас есть планы. Также важно не утратить собственную индивидуальность. Речь идет и о друзьях, с которыми не стоит прекращать общение, потому что вы омрачены своей второй половинкой. Имейте индивидуальное время и пространство для собственных нужд.

Безусловно, в период совместной жизни вместе среди пар увеличивается количество конфликтов. Их может провоцировать именно быт. Специалисты советуют сначала посмотреть на себя и разобраться в чем ваше раздражение. Не торопитесь сразу винить партнера. Спокойно проговорите ситуацию.

Говорите с партнером / unsplash.com

И самое главное – как понять, что вы готовы жить вместе? Здесь следует обратить внимание на несколько аспектов:

вы понимаете, что у ваших отношений одинаковые приоритеты. Решение жить вместе должно быть общим и ненавязанным кем-то из партнеров. Проговорите ваши цели и ожидания заранее;

у вас здоровое общение с партнером. Вы умеете проговаривать какие-либо конфликтные ситуации, умеете слушать и искать компромисс;

вы принимаете своего партнера. Это может в дальнейшем повлиять на интимные отношения.

Признайте еще на берегу, каждый человек разный и не пытайтесь сразу изменить все под себя.