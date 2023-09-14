Отбросьте неудобное молчание и забудьте о длинных паузах. Раскрываем 10 тем, на которые можно поговорить во время первого свидания.

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Разговор на свидании

Первый разговор на свидании специалисты советуют начать с основ, как бы банально это ни казалось. Спросите у партнера где он или она живет, чем интересуется, как проводит свои дни, даже обсудите место вашего свидания – нравится ли оно или бывали здесь раньше.

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Важно избегать быстрых вопросов, похожих на допрос. Задавайте уточняющие вопросы или добавляйте какую-либо информацию о себе, делитесь историями.

Условное "путешествие" в детство может дать множество тем для обсуждения и даже общей ностальгии. Вспомните, чем интересовались в детстве, кем мечтали стать и так далее – здесь точно найдется что-то общее для обсуждения.

Расскажите о своем детстве / rawpixel.com

Если углубление в детство кажется слишком тяжелой темой для первого свидания, обратитесь к юмору. Ненавязчиво спросите простые вещи, например, "о когда просыпаешься" – возможно здесь тоже найдутся какие-то общие точки.

Прекрасной отправной точкой разговора на первом свидании могут стать фильмы или литература. Спросите, что за последнее время прочитано или просмотрено. Возможно, вы окажетесь пылкими поклонниками Стивена Кинга или знатоками всех новинок Netflix.

Хобби – простой вопрос, который не только подарит тему для первого разговора, но позволит больше понять о личности партнера. Увлечения раскрывают человека изнутри и показывают его грани, содержательность и даже темперамент.

Расспросите собеседника о хобби / rawpixel.com

Поделитесь своими мечтами относительно путешествий. Это хорошая возможность рассказать свои истории путешествий, определить любимую страну (возможно, здесь тоже будут совпадения) и тоже позволит раскрыть собеседника и узнать больше о личности.

Еще одна тема – музыкальные предпочтения. Спросите какой стиль или какие группы предпочитает партнер. Возможно, вы посещали одни и те же концерты – такие истории станут объединяющими уже во время первого свидания. Ну и рекомендации по новым направлениям тоже пригодятся.

Музыка может дать толчок к разговору / rawpixel.com

Во время первой встречи специалисты советуют обсудить свои амбиции – кем вы видите себя через 10 лет, какие есть перспективы в карьере, а может мечтаете овладеть каким-то новым хобби и так далее. Это поможет одновременно раскрыть цели партнера и его приоритеты.

Вопрос о предпочтения в еде тоже может стать основой для разговора. Возможно, ваш партнер окажется ярым кулинаром или наоборот – любителем поесть. И эта тема станет хорошим толчком для второй встречи – в каком кафе или в ресторане ее можно провести.

Определите общие предпочтения в еде / rawpixel.com

Если светские разговоры о кино, литературе и музыке уже себя исчерпали, перейдите к более забавным и небальным вопросам. Они могут звучать как: что тебя может смешить? Или какие мелочи делают твой день лучше? Каким супергероем хотел или хотела бы быть? Дайте волю фантазии даже если она на первый взгляд покажется совершенно глупой.

Заканчивайте свидание на положительной ноте. Даже если "химии" между вами не произошло, поблагодарите за общий вечер. И не стесняйтесь его продолжить, если партнер действительно "зацепил" своими историями.