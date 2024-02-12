Если у вас до сих пор нет планов на 14 февраля, то устройте своей второй половинке нестандартное свидание, которое она точно запомнит.

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Идеальный День святого Валентина

"Поезд к тебе" будет курсировать в Киеве и Львове 14, 16 и 18 февраля. В столице двухчасовая поездка начнется в 19:10, а в городе льва – в 18:55. Начинаться и завершаться путешествие будет на центральном вокзале.

Влюбленные смогут прокатиться по городу в новеньком купе для двоих в настоящем паровозе. Всем парам гарантируют романтическое настроение, ведь в вагоне будет играть приятная музыка, а ужин можно будет заказать у известного шеф-повара Евгения Клопотенко.

Половину мест бесплатно предоставили военным, которые находятся на реабилитации после ранения. Все остальные могут найти "Поезд к тебе" в приложении Укрзализныци по запросу Киев-Пассажирский – Киев-Романтический, а также Львов – Львов-Романтический. Стоимость билетов стартует от 304 гривны во Львове и 458 гривен в Киеве.

Заметим, что ужин в стоимость билетов не входит. Каждый заказчик получит индивидуальную ссылку на специально разработанное меню от шефа.

Обратите внимание! В случае объявления воздушной тревоги после начала движения поезда он продолжит движение до конечной остановки четко по графику. Посадка и высадка во время тревоги будет осуществляться через подземные переходы в Киеве и обходными лестницами во Львове.

Ну и приятная деталь на конец – пассажиров-военных ожидает поэтический сюрприз от поэта Сергея Жадана.