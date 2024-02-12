Якщо у вас досі нема планів на 14 лютого, то влаштуйте своїй другій половинці нестандартне побачення, яке вона точно запам'ятає.

До теми Романтично, але не банально: 5 ідей, як провести День святого Валентина

Ідеальний День святого Валентина

"Потяг до тебе" курсуватиме у Києві та Львові 14, 16 та 18 лютого. У столиці двогодинна поїздка розпочнеться о 19:10, а в місті лева – о 18:55. Починатиметься та завершуватиметься подорож на центральному вокзалі.

Закохані зможуть прокататися містом у новенькому купе для двох у справжньому паротязі. Усім парам гарантують романтичний настрій, адже у вагоні гратиме приємна музика, а вечерю можна буде замовити у відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Половину місць безкоштовно надали військовим, які перебувають на реабілітації після поранення. Усі інші можуть знайти "Потяг до тебе" в застосунку Укрзалізниці за запитом Київ-Пасажирський – Київ-Романтичний, а також Львів – Львів-Романтичний. Вартість квитків стартує від 304 гривні у Львові та 458 гривень у Києві.

Зауважимо, що вечеря у вартість квитків не входить. Кожен замовник отримає індивідуальне посилання на спеціально розроблене меню від шефа.

Зверніть увагу! У разі оголошення повітряної тривоги після початку руху поїзда він продовжить рух до кінцевої зупинки чітко за графіком. Посадка та висадка під час тривоги здійснюватиметься через підземні переходи у Києві та обхідними сходами у Львові.

Ну і приємна деталь на кінець – на пасажирів-військових очікує поетичний сюрприз від поета Сергія Жадана.