Впервые с 2021 года: Кэти Перри и Орландо Блум умилили совместным выходом

Звездная пара Кэти Перри и Орландо Блум поразили поклонников совместным появлением на красной дорожке. Актер и певица сияли от любви и имели стильный парный образ.

Звездная пара очаровала всех

Перри и Блум редко вместе появляются на публике, поэтому этот выход стал настоящим фурором. 14 апреля звездная пара посетила церемонию вручения премии The Breakthrough Prize, состоявшейся в Лос-Анджелесе.

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Певица и актер мило позировали фотографам в роскошных нарядах. Перри надела длинное черное платье с открытыми плечами от модного дома Coperni. Образ певица дополнила трендовой прической – волосы были собраны в хвост вместе с оригинальным украшением. В то же время Блум идеально дополнял свою возлюбленную в черном смокинге с бабочкой.

Актер и певица держались за руки и влюбленно смотрели друг на друга. Блум едва мог отвести взгляд от любимой.

Кстати, это было первое совместное появление пары на красной дорожке с 2021 года.



Романтические Кэти Перри и Орландо Блум покорили всех на красной дорожке / Фото Getty Images

Обручены, но не женаты

Кэти Перри и Орландо Блум вместе еще с 2016 года. После года отношений у них был перерыв, однако уже в 2019 году звезда "Пиратов Карибского моря" сделал предложение певице на День святого Валентина. Заветное "да" актер услышал, когда они летели в вертолете по дороге в ресторан.

В августе 2020 года у звездной пары родилась дочь Дейзи Дав. В 2022 году Перри говорила, что они до сих пор не поженились из-за пандемии коронавируса. Певица уверяла, что как только ситуация стабилизируется, они с любимым отпразднуют громкую свадьбу.