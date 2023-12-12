В Великобритании каждый 7 человек расстается со своим партнером из-за этой проблемы

Тема денег всегда считается табуированной. В Великобритании провели исследования и выяснили, что пары ссорятся из-за денег в среднем 5 раз в месяц.

Если вы когда-нибудь ссорились со своим любимым человеком из-за денег – вы такие не одни. Выяснилось, что финансовые вопросы часто становятся яблоком раздора.

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При обсуждении денег нужно быть честным

Перед праздниками напряженность растет больше. Почти треть опрошенных пар признались, что они больше ссорятся в канун Рождества из-за покупки подарков друг другу.

Финансовая совместимость – проблема для многих пар. Более 4,3 миллиона человек в Великобритании признались, что считают, что их партнеры имеют нездоровые отношения с деньгами. Кроме того, почти половина людей врала своим партнерам о деньгах. Речь идет о следующих темах:

долг,

азартные игры,

экономия,

повышение зарплаты;

покупка дорогих вещей.

Обсуждение денег настолько сложная тема для пар, что каждый 7 британец расставался из-за нее. Эксперт по вопросам любви Пол Брансон советует парам быть честными, когда они общаются о деньгах.

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Поскольку исследование Monzo показывает, что почти половина людей были нечестны со своим партнером в вопросах, связанных с деньгами, очевидно, что плохое общение является камнем преткновения во многих отношениях. Говорить о деньгах может быть сложно и неудобно, однако очень важно быть честным, поскольку обман может повлечь за собой кучу других проблем,

– объяснил Брансон.

Кстати, раньше мы писали о том, как правильно говорить с любимым человеком о деньгах во избежание ссор. Эксперты советуют заранее обсудить 6 важных вопросов по этой теме. Больше – читайте по ссылке.