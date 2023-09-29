Звездная пара познакомилась в 2015 году во время концерта Виктора Франковича в Николаеве. Тогда Катя и Виктор проживали в соседних номерах одной гостиницы.

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Репяхова залюбовала сеть невероятными кадрами с Виктором Павликом

Супруги сделало романтическую фотосессию в черно-белых тонах. Напомним, Виктор и Катя воспитывают двухлетнего сына Михаила и не планируют останавливаться на одном ребенке.

В жизни все возможно. Не верьте, если вам кто-то говорит иначе,
– подписала видео Катя Репяхова.

В комментариях украинцы делятся собственными историями любви и подчеркивают, что возраст – не главнее любви: "У моих родителей 28 лет, к сожалению, папаша умер 2 года назад. Но их брак длиной в 24 года был что-то невероятным. Они подарили мне, как ребенку, настоящую сказку, без скандалов, криков, каждый день жили в согласии и любви. Невероятно горжусь родителями и очень сильно их люблю".

Катя Репяхова с любимым Виктором Павликом: смотрите романтическое видео

Больше реакции сети:

  • "Мой муж старше моих родителей, и это не имеет ни какой разницы. Итого более двух лет. Любовь, уважение, поступки, понимание и умение идти навстречу друг другу, это главное. К сожалению общих детей мы не имеем, но все еще впереди. На двоих у нас четыре прекрасные дочери. Его две дочери, мои подруги, и это круто".
  • "Вы невероятны, здоровье вам и вашей семье".
  • "Получается, что и я разделяю такие убеждения. У нас разница 10 лет и 10 лет, как мы в браке".
  • "У нас разница 19 лет, счастливы, воспитываем 2 дочерей".
  • "27 лет разницы, 5 лет вместе".
  • "У нас разница 17 лет, вместе уже 10 лет, у каждого из нас это второй брак, теперь мы счастливы вместе! Катя, желаю вам только счастья".