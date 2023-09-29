Звездная пара познакомилась в 2015 году во время концерта Виктора Франковича в Николаеве. Тогда Катя и Виктор проживали в соседних номерах одной гостиницы.

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Репяхова залюбовала сеть невероятными кадрами с Виктором Павликом

Супруги сделало романтическую фотосессию в черно-белых тонах. Напомним, Виктор и Катя воспитывают двухлетнего сына Михаила и не планируют останавливаться на одном ребенке.

В жизни все возможно. Не верьте, если вам кто-то говорит иначе,

– подписала видео Катя Репяхова.

В комментариях украинцы делятся собственными историями любви и подчеркивают, что возраст – не главнее любви: "У моих родителей 28 лет, к сожалению, папаша умер 2 года назад. Но их брак длиной в 24 года был что-то невероятным. Они подарили мне, как ребенку, настоящую сказку, без скандалов, криков, каждый день жили в согласии и любви. Невероятно горжусь родителями и очень сильно их люблю".

Катя Репяхова с любимым Виктором Павликом: смотрите романтическое видео

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