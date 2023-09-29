Зіркова пара познайомилася у 2015 році під час концерту Віктора Франковича у Миколаєві. Тоді Катя та Віктор проживали в сусідніх номерах одного готелю.
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Репяхова замилувала мережу неймовірними кадрами з Віктором Павліком
Подружжя зробило романтичну фотосесію у чорно-білих тонах. Нагадаємо, Віктор та Катя виховують дворічного сина Михайла і не планують зупинятися на одній дитині.
У житті можливо все. Не вірте, якщо вам хтось каже інакше,
– підписала відео Катя Репяхова.
У коментарях українці діляться власними історіями кохання та наголошують на тому, що вік – не головніший за любов: "У моїх батьків 28 років, на жаль, татусь помер 2 роки тому. Але їх шлюб довжиною у 24 роки був щось неймовірним. Вони подарували мені, як дитині, справжню казку, без скандалів, криків, кожен день жили в злагоді та любові. Неймовірно пишаюсь батьками та дуже сильно люблю їх".
Катя Репяхова з коханим Віктором Павліком: дивіться романтичне відео
Більше реакції мережі:
- "Мій чоловік старший за моїх батьків, і це не має ні якоїсь різниці. Разом понад два роки. Кохання, повага, вчинки, розуміння та вміння йти на зустріч один одному, це головне. На жаль спільних дітей ми не маємо, але все ще попереду. На двох в нас чотири прекрасні донечки. Його дві доньки, мої подруги, і це круто".
- "Ви неймовірні, здоровʼя вам та вашій родині".
- "Виходить, що і я розділяю такі переконання. У нас різниця 10 років і 10 років, як ми в шлюбі".
- "У нас різниця 19 років, щасливі, виховуємо 2 доньок".
- "27 років різниці, 5 років разом".
- "У нас різниця 17 років, разом вже 10 років, у кожного із нас це другий шлюб, тепер ми щасливі разом! Катя, бажаю вам тільки щастя".