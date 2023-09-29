Зіркова пара познайомилася у 2015 році під час концерту Віктора Франковича у Миколаєві. Тоді Катя та Віктор проживали в сусідніх номерах одного готелю.

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Репяхова замилувала мережу неймовірними кадрами з Віктором Павліком

Подружжя зробило романтичну фотосесію у чорно-білих тонах. Нагадаємо, Віктор та Катя виховують дворічного сина Михайла і не планують зупинятися на одній дитині.

У житті можливо все. Не вірте, якщо вам хтось каже інакше,

– підписала відео Катя Репяхова.

У коментарях українці діляться власними історіями кохання та наголошують на тому, що вік – не головніший за любов: "У моїх батьків 28 років, на жаль, татусь помер 2 роки тому. Але їх шлюб довжиною у 24 роки був щось неймовірним. Вони подарували мені, як дитині, справжню казку, без скандалів, криків, кожен день жили в злагоді та любові. Неймовірно пишаюсь батьками та дуже сильно люблю їх".

Катя Репяхова з коханим Віктором Павліком: дивіться романтичне відео

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