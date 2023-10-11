Совместная мечта, которую осуществили супруги

Супруги впервые встретились летом 1897 года. В это время влюбленные поняли, что хотят жить только вдвоем и подальше от всего мира.

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Кинг в то время была целительницей, художницей и танцовщицей, она работала массажисткой в Торонто, одновременно Адамс был художником-скульптором в Виктории. Первую свою встречу с любимым женщина называет "космической". Они сразу поняли, что влюбились и стали искать общее жилье.

Мы говорили, что у нас есть общая мечта – жить на природе. Мы были уникальными детьми – оба маленькие, оба худые, над нами много смеялись и издевались. Потому мы поняли, что природа лечит. Это нас объединяло,

– рассказала 64-летняя Кинг.

Свое особое место пара нашла в небольшом заливе у побережья Тофино в Британской Колумбии. Этот залив был известен как Бухта Свободы. Она сразу показалась супругам "магической", поэтому, чтобы никто не мешал их счастью, влюбленные решили построить дом недалеко от берега.

Как только пара приняла важное решение, произошло кое-что неожиданное – шторм принес на берег выброшенные доски. Влюбленные восприняли это как знак вселенной – их замысел верен.



Влюбленная пара вместе построила дом / Фото Insider

Строительство плавучего дома пара завершила в начале 1992 года. Первоначально дом был плавучей конструкцией из пенополистирола, связанной веревкой в виде паутины. Супруги на этом не остановились и начали добавлять новые здания к общей конструкции.

Адамс просил у местных жителей ненужные им материалы, а потом смотрел на кучу и думал, что из нее можно сделать. Постепенно на острове появились несколько теплиц, большая кухня, курятник, а также система очистки воды. Кинг обожала заниматься танцами, так что они с мужем построили для нее танцевальную площадку.



Кинг занимается танцами в своем доме / Фото Insider

Трудности жизни на острове

В жизни супругов случались и сложные моменты.

У нас бывают зимние штормы, приводящие к разрушениям. Ураганы ежегодно разрушали отдельные части наших домов, и нам приходилось их восстанавливать,

– рассказала женщина.

Конструкции дома, построенные из дерева, приходилось с годами менять, ведь они просто сгнили. Деревянную танцплощадку Кинг перерабатывала 4 раза.

У пары было помещение, в котором они изготовляли свечи. Однако в 2011 году оно сгорело после того, как Адамс забыл выключить деревянную печь. Впоследствии на этом месте мужчина сделал галерею.



Супругам приходилось часто переделывать дом / Фото Insider

Однако самым тяжелым годом для Кинг оказался 2023 – в марте ее любимый умер из-за рака прямой кишки. Также из жизни ушла мать женщины. Кинг рассказала, что мужчина до последнего оставался активным. Он работал над резьбой, которую так и не успел завершить, так что теперь этим делом займется его жена.

Жизнь на острове без любимого оказалась сложной. Вся работа, которую раньше производил Адамс, лежит на плечах Кинг. Она самостоятельно запускает генераторы, заправляет и заменяет пропановые системы, плывет на лодке в соседний город и т.д.

Несмотря на все, женщина не планирует покидать дом, который 31 год назад обустроила со своим любимым.



После смерти мужчины женщина осталась на острове / Фото Insider