Ученые провели исследование, чтобы установить, какие продукты убивают секс. "Победитель" изумил. Это – молоко.

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В детстве люди обычно пьют много молока. Взрослые, как показывают опрос, потребляют его гораздо реже. Чаще всего – с кофе. Ибо как начать день без чашки любимого капучино?



Более того, многие волнуются, что не могут заставить себя пить достаточно, по их мнению, молока, потому что оно – такое полезное. Однако ученые отмечают, что молоко в ежедневном рационе может повлечь за собой немало проблем. В частности, в сексуальной жизни.

Молоко оказывает негативное влияние на женское и мужское либидо. Ученые отмечают, что, возможно, причина – в гормонах.



Гормоны в коровьем молоке могут изменять уровень половых гормонов у людей. Как следствие – сексуальное желание ровно нулю.



Также к снижению либидо приводят молочные продукты такие как сыр или мороженое. Конечно, это не значит, что следует срочно изымать их из своего рациона. Позволять себе маленькие радости – must have. Главное не забывать о мере.