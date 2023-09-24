Астрологи прогнозируют, что совсем скоро прекрасное чувство захватит Козерогов, Дев и Рыб. Одинокие – найдут себе пару, а уже имеющие партнера – почувствуют новый прилив любви.

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Козерог

Козороги, будьте готовы к тому, что совсем скоро состоится та самая встреча, о которой вы мечтали. Есть высокая вероятность того, что вы познакомитесь с человеком, который вам понравится. Это будет взаимно. Могут начаться новые отношения.





Гороскоп для Козерогов

Дева

Тех представителей знака зодиака, кто уже в паре, будет ждать сюрприз. Ваша любимая или любимый что-то для вас готовят. А те, кто еще в поиске избранника, могут получить сообщения от желаемого человека. Здесь важно не упустить свой шанс.

Гороскоп для Дев

Рыбы

Положительная новость состоит в том, что вскоре Рыбы испытают яростные эмоции любви, страсти и духовного возвышения. Стоит дождаться этого момента. Это может быть совершенно случайная встреча, которая обернется для вас счастливо.

Гороскоп для Рыб