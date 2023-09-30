Это событие принесет вам много положительных эмоций, потому что вы встретите человека, близкого по духу. Любовь может возникнуть у Козорогов, Рыб, Львов и Раков, отмечают астрологи.

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Козерог

Неожиданная встреча случится в поездке с друзьями или знакомыми. Совершенно случайно можете познакомиться с человеком, который вам однозначно понравится. Не закрывайтесь в себе, если вы хотите начать новые отношения.

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Рыбы

На седьмом небе от счастья на этих выходных будут Рыбы. Вам может написать в социальных сетях человек, сообщение которого вы долго ждали. Ведите себя естественно, будьте собой и все сложится.

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Лев

Львы настолько привыкли быть самому, что даже не ждут каких-то судьбоносных встреч, а просто живут своей жизнью. Впрочем, в ближайшие дни есть возможность все изменить, если вы конечно этого хотите.

Гороскоп для Львов

Рак

Эти люди ждали свою любовь очень долго. И совсем скоро судьба сделает вам подарок – вы встретите партнера своей мечты. Это будет неожиданно и приятно. Но не концентрируйтесь на этом, а продолжайте заниматься своими делами.

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