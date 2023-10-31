Они всегда возвращаются к бывшим: 4 знака зодиака

В большинстве своем люди тяжело переживают развод. Часть пытается навсегда забыть бывшим, между тем другие готовы снова и снова возвращаться.

Так, Телец, Рак, Рыбы и Весы, готовы дать людям второй шанс, передает 24 Канал. Они возвращаются к бывшим.

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Телец

Представители этого знака зодиака – упрямые романтики. Они очень преданы своему партнеру. Тельцы могут тяжело переносить расставание и возвращаться к бывшим.

Гороскоп для Тельцов

Рак

Сентиментальные Раки после развода могут отчаиваться. Они готовы дать партнеру еще один шанс. Так что могут вернуться.

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Весы

Этим знаком зодиака управляет Венера – планета любви, красоты и гармонии. Весы ценят баланс в отношениях и ненавидят конфронтацию. Столкнувшись с разрывом, эти люди пытаются сохранить теплые отношения с бывшим партнером. В конце концов, они могут вернуться и попробовать еще раз.

Гороскоп для Весов

Рыбы

Эти отзывчивые и творческие люди много вкладывают в отношения. После разрыва Рыбам может быть тяжело разорвать эмоциональную связь. Они готовы дать второй шанс и возобновить отношения.

Гороскоп для Рыб