Лучшие манипуляторы среди мужчин: 3 знака зодиака

Манипуляция подразумевает скрытый прием или технику воздействия над сознанием человека. Обычно его используют, чтобы другой человек сделал то, что вы хотите.

Целью манипуляции является завуалированное управление поведением другого человека. Наиболее этим злоупотребляют мужчины-Козороги, Львы и Близнецы.

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Козерог

Вы даже не заметите, как Козориг обернет вас вокруг пальца. Эти мужчины очень незаметно и грамотно могут вынудить вас делать то, что они хотят. Вы это можете либо вообще не осознать, либо понять через долгий промежуток времени.

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Лев

Этот знак зодиака характеризуется тем, что совершенно понимает других людей. В считанные секунды распознает скрытые желания и цели человека. И эту способность Лев прекрасно использует в свою пользу, потому что понимает, как правильно манипулировать. Особенно это касается женщин.

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Близнецы

Мужчины, родившиеся под этим знаком, обычно очень продуманы и уверены в себе. Обладают великолепной харизмой, благодаря которой легко достигают своих целей. Нередко направляют природные чары на женщину таким образом, что она влюбляется практически сразу.

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