Для них слова – не главное: два знака зодиака, которые редко говорят о своих чувствах

Не все мы любим долго и многое говорить о своих чувствах. Часть предпочитает молча выражать их поступками.

Раки и Козероги – эти два знака зодиака могут любить всем сердцем, впрочем, крайне редко говорить о своих чувствах, пишет 24 Канал.

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Рак

Родившиеся под этим знаком зодиака очень эмоциональны и чувствительны. Однако, они очень редко проявляют свои чувства с помощью слов. Раки могут быть несколько замкнутыми по этому поводу. Они считают, что важнее то, что делаешь, чем болтовня.

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Козерог

Серьезным и ответственным Козерогам не слишком удобно выражать свои чувства с помощью слов. Они уважают конфиденциальность и считают такие разговоры очень интимными. Так что на людях часто не готовы говорить о своей любви к партнеру.

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