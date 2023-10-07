Первыми "люблю" не скажут: 4 знака зодиака, которые не спешат признаваться в любви

Каждый человек по-разному проявляет свои эмоции. Кто готов кричать на весь мир о своих чувствах, а от кого-то - не услышать нежное слово.

Особенно это касается Скорпионов, Дев, Рыб и Стрельцов. Обычно эти люди сдержанны и холодны, особенно в выражении собственных эмоций.

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Скорпион

Представители этого знака – часто закрыты в себе. Это связано с особенностью его характера и недоверием к людям. Потому и свои эмоции они тоже показывают неохотно. А в любви – они должны быть уверены в чувствах партнера, чтобы что-то сказать в ответ.

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Дева

Эти люди могут казаться не слишком эмоциональными, потому что проживают чувства наедине. В любовных отношениях присматриваются к партнеру очень внимательно, чтобы понять его намерения. О своих чувствах будут говорить только когда видят серьезное отношение.

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Рыбы

Что женщины, что мужчины этого знака – очень искренние и добрые. И перед тем, как признаться в любви, очень сомневаются, потому что не знают, какой будет реакция. Стараются показать свои чувства в действиях, чтобы партнер сам догадался.

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Стрелец

Стрельцы – сложные личности. Им нужно время, чтобы понять, что они чувствуют на самом деле. Потому и долго ничего не говорят человеку, к которому есть симпатия или что-то большее. Внутренняя запутанность выглядит странно со стороны, потому что их эмоции трудно понять.

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