Какие провокационные вопросы задать друг другу, чтобы перезагрузить секс
7 сентября 2024, 22:17Читати новину українською
Разговаривать о сексе с партнером или партнершей очень важно. Это поможет настроиться на ту "волну", которая позволят обоим получить максимум удовольствия.
Эксперты по отношениям призывают партнеров быть максимально откровенными в разговорах о сексе. Здесь нет места табу (конечно, если не говорится о чем-то, что может навредить жизни или здоровью). Love 24 рассказывает, какие вопросы о сексе стоит задать любимому человеку.
Обратите внимание Длительные отношения – не приговор для секса: 5 советов, которые наполнят интимную жизнь
Какие вопросы задать, чтобы узнать желание любимого человека в сексе
- Тебе хотелось бы заниматься сексом реже или чаще?
- Какой наш интимный момент запомнился тебе больше всего?
- Что бы тебе хотелось попробовать?
- О какой эротической фантазии ты молчишь?
- Тебе хотелось бы заняться сексом вне дома?
- Какая поза – твоя любимая?
- Тебя возбуждает эротический разговор?
- Тебе хотелось бы попробовать виртуальный секс?
- Тебе нравится заниматься сексом с включенным светом или выключенным?
- Сколько в среднем тебе нужно времени, чтобы достичь оргазма?
- Тебе хотелось бы попробовать использовать какие-то секс-игрушки?
- У тебя есть какие-то переживания, связанные с сексом?
- Что тебя возбуждает больше всего?
- Оцени по шкале от 1 до 10: насколько ты получаешь удовольствие от нашего секса?
- В какой самой интересной локации у тебя был секс?
Дополнить этот список для себя может каждая пара.