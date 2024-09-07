Какие провокационные вопросы задать друг другу, чтобы перезагрузить секс

Разговаривать о сексе с партнером или партнершей очень важно. Это поможет настроиться на ту "волну", которая позволят обоим получить максимум удовольствия.

Эксперты по отношениям призывают партнеров быть максимально откровенными в разговорах о сексе. Здесь нет места табу (конечно, если не говорится о чем-то, что может навредить жизни или здоровью). Love 24 рассказывает, какие вопросы о сексе стоит задать любимому человеку.

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Какие вопросы задать, чтобы узнать желание любимого человека в сексе

Тебе хотелось бы заниматься сексом реже или чаще?

Какой наш интимный момент запомнился тебе больше всего?

Что бы тебе хотелось попробовать?

О какой эротической фантазии ты молчишь?

Тебе хотелось бы заняться сексом вне дома?

Какая поза – твоя любимая?

Тебя возбуждает эротический разговор?

Тебе хотелось бы попробовать виртуальный секс?

Тебе нравится заниматься сексом с включенным светом или выключенным?

Сколько в среднем тебе нужно времени, чтобы достичь оргазма?

Тебе хотелось бы попробовать использовать какие-то секс-игрушки?

У тебя есть какие-то переживания, связанные с сексом?

Что тебя возбуждает больше всего?

Оцени по шкале от 1 до 10: насколько ты получаешь удовольствие от нашего секса?

В какой самой интересной локации у тебя был секс?

Дополнить этот список для себя может каждая пара.