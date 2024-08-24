Есть 5 действенных советов, которые помогут справиться с проблемой и снова получать невероятное удовольствие от секса с любимым человеком.

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"Я не возбуждаюсь"

Сексуальное желание иногда может пропадать, такое бывает у всех. В фильмах герои срывают друг с друга одежду от желания, однако в реальной жизни такое случается нечасто. Обычно людям нужно больше времени, чтобы "завестись".

Если же либидо упало, то эксперты рекомендуют не акцентироваться на сексе с проникновением, а заниматься другими вещами, так сказать – начать сначала. Целуйтесь, касайтесь друг друга, принимайте вместе душ и не думайте о продолжении. Представьте, что вы снова подростки и это ваш первый раз. Так вы сможете зажечь искру желания, которая рано или поздно вспыхнет и приведет вас к неповторимому сексу.

"Секс слишком однообразен"

Если вы годами занимается любовью с одним человеком, то понятно, что в один момент секс начинает становиться однообразным. Однако это означает лишь то, что вы хорошо знаете тела друг друга, а потому сразу делаете то, что любите.

Попробуйте совместить ваши старые приемы с новыми. Например, займитесь любовью в новом месте, поиграйте в ролевые игры, обсудите ваши фантазии и тому подобное. Это поможет разнообразить сексуальную жизнь.

"Для секса нет времени"

Работа, домашние обязанности, уход за детьми – среди всех этих дел времени на секс может не хватать. Именно поэтому полезным будет планирование дней, когда вы сможете полностью отдаться любимому человеку и не отвлекать свое внимание на другие вещи.

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Кто-то может подумать, что из-за планирования теряется романтика, однако это не так. Наоборот, приятное ожидание особого дня поможет вам "разогреться" и настроиться на правильный настрой.

"Мне не нравится мое тело"

После родов или возрастных изменений люди могут чувствовать неуверенность из-за вида их тела. От этого очень страдает сексуальная жизнь, ведь человек не может полностью расслабиться и наслаждаться моментом – он постоянно думает о внешнем виде.

В таком случае важно практиковать осознанность. В момент интимной близости акцентируйте свое внимание на ощущениях. Попробуйте сосредотачиваться на конкретных вещах, это поможет избежать навязчивых мыслей о внешнем виде.

"Слишком быстрый секс"

Если ваш партнер кончает слишком быстро, попробуйте другую позу или же – более длительные прелюдии.

Вернуть страсть в постель – возможно, но для этого должны постараться двое.