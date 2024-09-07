Які провокаційні питання задати одне одному, щоб перезавантажити секс

Розмовляти про секс з партнером або партнеркою – дуже важливо. Це допоможе налаштуватися на ту "хвилю", яка дозволять обом отримати максимум задоволення.

Експерти зі стосунків закликають партнерів бути максимально відвертими у розмовах про секс. Тут немає місця табу (звичайно, якщо не мовиться про щось, що може зашкодити життю або здоров'ю). Love 24 розповідає, які запитання про секс варто поставити коханій людині.

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Які запитання поставити, щоб пізнати бажання коханої людини у сексі

Тобі хотілося б займатися сексом рідше або частіше?

Який наш інтимний момент запам'ятався тобі найбільше?

Що б тобі хотілося спробувати?

Про яку еротичну фантазію ти мовчиш?

Чи тобі хотілося б зайнятися сексом поза домом?

Яка поза – твоя улюблена?

Тебе збуджує еротична розмова?

Тобі хотілося б спробувати віртуальний секс?

Тобі подобається займатися сексом з увімкненим світлом чи вимкненим?

Скільки в середньому тобі потрібно часу, щоб досягнути оргазму?

Тобі хотілося б спробувати використати якісь секс-іграшки?

У тебе є якісь переживання, пов'язані з сексом?

Що тебе збуджує найбільше?

Оціни по шкалі від 1 до 10: наскільки ти отримуєш задоволення від нашого сексу?

У якій найцікавішій локації у тебе був секс?

Доповнити цей список для себе може кожна пара.