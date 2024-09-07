Эксперты по отношениям призывают партнеров быть максимально откровенными в разговорах о сексе. Здесь нет места табу (конечно, если не говорится о чем-то, что может навредить жизни или здоровью). Love 24 рассказывает, какие вопросы о сексе стоит задать любимому человеку.

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Какие вопросы задать, чтобы узнать желание любимого человека в сексе

  • Тебе хотелось бы заниматься сексом реже или чаще?
  • Какой наш интимный момент запомнился тебе больше всего?
  • Что бы тебе хотелось попробовать?
  • О какой эротической фантазии ты молчишь?
  • Тебе хотелось бы заняться сексом вне дома?
  • Какая поза – твоя любимая?
  • Тебя возбуждает эротический разговор?
  • Тебе хотелось бы попробовать виртуальный секс?
  • Тебе нравится заниматься сексом с включенным светом или выключенным?
  • Сколько в среднем тебе нужно времени, чтобы достичь оргазма?
  • Тебе хотелось бы попробовать использовать какие-то секс-игрушки?
  • У тебя есть какие-то переживания, связанные с сексом?
  • Что тебя возбуждает больше всего?
  • Оцени по шкале от 1 до 10: насколько ты получаешь удовольствие от нашего секса?
  • В какой самой интересной локации у тебя был секс?

Дополнить этот список для себя может каждая пара.