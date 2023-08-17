С идеальной картинкой отношений в инстаграмме: 5 самых неожиданных разрывов среди блоггеров

Все чаще известные пары объявляют о разводе или разрыве отношений. Те идеальные картинки, которые блоггеры транслируют в инстаграмме, не совпадают с реальностью. Ведь в соцсетях мы видим столько, сколько нам разрешают.

Далее на сайте 24 Канала читайте о 5 парах среди украинских блогеров, ошеломивших подписчиков новостью о расставании.

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Таня Пренткович и Орест Мурий

Этот развод вызвал активные обсуждения в соцсетях, ведь эксы долго поливали друг друга грязью. По словам Тани, муж изменил ей в их спальне. Орест признался, что искренне сожалеет о своем поступке, просил прощения, пытался все вернуть, но ничего не вышло. Блоггерка не смогла простить измену, поэтому они все-таки развелись.

Сейчас единственные отношения, которые есть между Татьяной и Орестом – родительские. У них остался общий сын, который сейчас живет с Таней и ее вторым мужем.



Таня Пренткович и Орест Мурий / Фото из соцсетей

Саша Бо и Игорь Пустовит

Еще одним громким разводом в институте отличились Саша Бо и Игорь Пустовит. Пара впервые объявила о разрыве в июне 2021 года. Это изумило фанов, ведь в блоге блоггерка показывала картинку идеальной семьи. Уже в сентябре Саша дала резонансное интервью Маше Ефросининой, в котором призналась о булимии и постоянном стрессе, который переживала в браке. Также девушка ошеломила рассказами о унижении и оскорблениях со стороны мужа.

Игорь не замедлил ответить и дал интервью Славе Демину. По его версии, абьюзером в браке была именно Саша, и поэтому у мужчины был стокгольмский синдром. После скандального развода оба наладили личную жизнь и сейчас общаются только через детей – у экс-супругов осталось двое сыновей.



Саша Бо и Игорь Пустовит / Фото с инстаграмма блоггерки

Таня Самбурская и Игорь

Франковская блоггерка Таня Самбурская расстается с мужем после 9 лет отношений. Эта новость ошеломила поклонников девушки. В инстаграмме блоггер показывала безупречные отношения, постоянно рассказывала, как любит своего мужа. Однако реальность оказалась совсем другой. Таня подчеркнула, что не хочет грязи, стремится сохранить адекватные, здоровые отношения с любящим человеком.

Наша история окончилась. Никаких подробностей. Никаких намеков. Я уважаю свой выбор, потому ни слова о разводе. Мне безразлично на хайп, мне этого не нужно. Я хочу сохранить с человеком, которого любила, адекватные, взрослые отношения. Отношения, продолжавшиеся 9 лет, закончились. И я благодарна Вселенной за этот опыт. Это решение принималось взвешенно. Это произошло не сегодня и не в один день. Это важный шаг. Как для меня, так и для Игоря! Надеюсь, что каждый из нас обретет свое счастье!

– написала Самбурская в инстаграмме.



Таня Самбурская с мужем / Фото из инстаграмма блоггерки

Юля Верба и Денис Притула

Одна из самых популярных украинских блоггеров Юля Верба разорвала отношения с Денисом Притулой. Долгое время они были в отношениях, вместе отдыхали. Притула ради любимой даже переехал из Львова в Ивано-Франковск, где они вместе открыли кафе. Эта идеальная картинка, за которой миллионы украинцев наблюдали в инстаграмме, также не имела счастливого продолжения в реальной жизни.



Юля Верба и Денис Притула / Фото с инстаграмма блоггерки

Ира Пистрюга и Андрей Буц

Недавно новостью о разрыве удивила еще одна инфлюэнсерша Ирина Пистрюга. В прошлом году она вышла замуж за бывшего пилота Андрея Буца, который сделал предложение ей после 5 месяцев отношений. Однако до сих пор непонятно, что стало причиной развода. Ирина отмечает, что они очень любят друг друга, пытаются спасти брак, однако пока решили быть отдельно.



Ира Пистрюга и Андрей Буц / Фото из инстаграмма блоггерки