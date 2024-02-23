Какая игривая реплика королевы Камиллы, сказанная 50 лет назад, привела к роману с Чарльзом

Будущие королевские супруги Чарльз и Камилла впервые встретились в 1971 году. Еще тогда, более 50 лет назад, юная Камилла поразила принца своим остроумием.

Любовь через всю жизнь

По некоторым утверждениям, пара познакомилась на матче по поло. Именно тогда Камилла зацепила Чарльза своей смелой фразой.

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Ты знаешь, что моя прабабушка была любовницей твоего прапрадеда, то как насчет этого?

– сказала Камилла принцу.

Вероятно, именно тогда между ними и закрутился роман. Кстати, королева Елизавета якобы не одобряла Камиллу. Она хотела, чтобы Чарльз женился на одной из внучек семьи Спенсеров, ее близкой подругой леди Фермой. Многие биографы убеждены, что принцу не позволили бы жениться на его любимой Камилле, потому что ее считали неподходящей королевской семье.



Чарльз всегда любил Камиллу / Фото Getty Images

Чарльз и Камилла любили друг друга всю жизнь. Об этих чувствах знала и жена Чарльза – принцесса Диана. Когда брак Чарльза с Дианой распался, он возобновил отношения с Камиллой. Но быть вместе на публике они смогли только после смерти Дианы.

Кстати, покойная крестная мать Чарльза Патриция Кнатчбулл в 2005 году, когда принц наконец женился на Камилле, сказала, что Чарльз должен был жениться на ней еще много лет назад, ведь они идеально друг друга дополняют.