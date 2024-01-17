В общем, секс утром – лучший способ начать день. Он может улучшить физическое и моральное состояние. Эмоциональная и физическая близость с партнером или партнершей дарит ощущение тепла, безопасности и создает ту самую столь нужную нам "зону комфорта".

Заметьте Как вернуть секс после 50 лет: советы, которыми следует воспользоваться

Первой положительный эффект от утреннего секса ощутит сердечно-сосудистая система. Кроме того, ты поймешь, что память вдруг улучшилась, а уровень стресса в течение дня существенно снизился.

Сексуальное возбуждение увеличивает частоту сердечных сокращений и достигает пика во время кульминации. В конце концов, это отлично для вашей сердечно-сосудистой системы,

– говорится в сообщении.

Как утренний секс влияет на здоровье

Нормализует артериальное давление;

снижает уровень угрозы инсульта;

снижает уровень угрозы инфаркта;

улучшает память;

улучшает иммунную систему;

помогает справиться с тревогой.

Также утренний секс способствует высвобождению окситоцина и дофамина. А это значит, что в течение дня будет достаточно бодрости и хорошего настроения.

Кроме того, ученые заявили, что регулярный секс активизирует мыслительный потенциал обоих партнеров. Бонусом также идет повышенное либидо.

И, конечно, утренний секс оказывает положительное влияние на развитие отношений.