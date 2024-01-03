"Это было просто безобразно": жених рассказал, как свидетель испортил его свадьбу

Свидетель – классная возможность и большая ответственность. Мужчина по имени Крис поделился в сети, как свидетель Джим испортил его свадьбу. Подложил, как говорится, гигантскую свинью.

Все началось с речи. Еще за несколько месяцев до свадьбы Джим начал уверять, что у него все под контролем. Вроде бы он уже работает над речью и выходит просто феерично.

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Крис был рад, однако предложил также альтернативу: если Джиму тяжело или некомфортно, речь может произнести другой знакомый. В то же время Джим настоял, что хочет выступить. Более того, подчеркнул, что это – его маленькая мечта.

Однако когда до свадьбы оставалось несколько недель, выяснилось, что Джим до сих пор не написал ни строчки. Крис оставался спокойным. Он подумал, что времени еще достаточно и прислал Джиму несколько ссылок с хорошими речами.

День до свадьбы, а речи – до сих пор нет. Тогда Крис уже разволновался по-настоящему. В то же время Джим снова повторил, что все – под контролем.

Через несколько часов Джим сообщил, что вообще не будет писать речь. Он собрался импровизировать. Крис напрягся. Джим не был отличным рассказчиком. Он едва мог рассказать шутку так, чтобы все не уснули.

Наконец-то наступил большой… ужасный момент

Другие гости произнесли свои речи. Каждая из них длилась не менее 5 минут. Женихи были тронуты, а гости – умилены. Тут поднялся Джим и сказал три предложения. Да и те – как с топа "никогда не озвучивайте это в реальной жизни". Свадьба была испорчена.

"Это было просто гнусно. Очень мало и очень ужасно".