40 тысяч пар дали 4 совета, как построить отношения мечты

Психологи Джон и Джули Готтман провели масштабное исследование. Чтобы выяснить секрет счастья, они опросили около 40 тысяч пар. Они раскрыли рецепт долговременных и счастливых отношений.

В результате удалось вывести почти универсальный рецепт счастья. Конечно, каждая история любви – уникальна. Однако некоторые лайфхаки точно сработают.

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Какие советы дали влюбленные влюбленным влюбленным

Прежде всего очень важно бороться за понимание в паре. В Институте Готтмана установили, что 2/3 всех отношений в паре имеют постоянный характер. Влюбленные могут справиться с любым конфликтом в отношениях. Главное – знать, как действовать. При этом очень важно понять взгляды любимого человека.

Кроме того, очень важно "ремонтировать" свои отношения. Здесь говорится не о каких-то милых мелочах или подарках (хотя и они важны и должны быть для обеих страниц), а про тематические вопросы или комментарии. Они позволяют партнеру или партнерше понять, что вы перед собой видите любимого человека, а не врага.



Не все отношения должны быть вечными, но некоторые из них имеют все шансы на это / Unsplash

Также стоит выражать в отношениях позитив. Тогда и конфликты будут преодолеваться быстрее и настроение будет лучше.

И – одно из главных – благодарить друг друга. Чтобы отношения были счастливыми и полными понимания, важно выражать взаимную благодарность.