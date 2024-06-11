Ни одно поведение в день свадьбы не гарантирует счастья на всю жизнь, но оно может многое рассказать о вашей паре и перспективах вашего союза.

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7 вещей, которые делают на свадьбе по-настоящему счастливые пары

Они остаются на связи

В день свадьбы собираются много друзей и родственников, а кто-то приезжает из другого города или даже страны. Каждый хочет сделать фото с молодоженами или перекинуться словом, поэтому в такой ситуации бывает сложно оставаться рядом со второй половинкой. Но многие пары находят возможность как можно больше времени быть вместе в этот особый день. Это могут быть нежные прикосновения, поцелуи, поиск взглядом или принесенный коктейль или закуска.

У тех пар, которые остаются вместе в день свадьбы, есть больше шансов на "долго и счастливо".

Они проводят время только вдвоем

Во всей этой свадебной суете очень важно выделить несколько минут, чтобы побыть только вдвоем. Это может быть короткий разговор в отдельной комнате или подготовка к первому свадебному танцу. Услышьте друг друга и спросите: "Как ты?".

Они вместе решают проблемы

Как бы идеально не был спланирован свадебный день, есть большая вероятность, что что-то пойдет не по плану. Пары, которые могут вместе преодолеть неожиданные трудности и особо не зацикливаться на них, скорее всего проживут вместе много лет.



Женихам нужно вместе решать все проблемы / Фото Nika Zhorzholiani, Pexels

Они постоянно демонстрируют свою любовь

Свадьба – это публичное признание в любви. Однако есть много людей, которым не комфортно демонстрировать свои чувства перед другими, и это нормально. Вы можете показывать свою любовь и другими способами – подарить партнеру маленький подарок утром, написать письмо со словами любви и тому подобное.

Они хорошо относятся к своим семьям

То, как молодожены относятся к родителям своей второй половинки в день свадьбы, является показателем того, смогут ли они построить партнерские отношения, связанные с любовью и поддержкой.

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Они вежливы с подрядчиками

О человеке можно многое сказать по тому, как он относится к персоналу во время самых напряженных моментов.

То, как супружеские пары относятся к незнакомцам, показывает их настоящий характер. Доброта к подрядчикам на свадьбе свидетельствует о глубоком уважении к другим, что является ключевой характеристикой долговременных пар,

– сказала владелица агентства по планированию свадеб Джов Мейер.

Они не забывают о главном

Во всей этой организации на самом деле очень легко забыть о главном – свадьба это праздник вашей любви. По-настоящему счастливые пары умеют сосредотачиваться на главном несмотря на все давление и стресс.