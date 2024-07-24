Как наконец отпустить предыдущие отношения: 4 практических совета

Отпустить отношения, которые уже завершились, бывает очень непросто. Из-за сильной привязанности к человеку вы можете постоянно прокручивать совместные моменты и пытаться понять, что вы сделали не так. Это неправильно.

Любые романтические отношения следует воспринимать сквозь призму опыта. Если бы вы не попробовать, то никогда бы не научились "играть в эту игру".

Читайте также Секс-символ "Дома дракона": что известно о личной жизни горячего Мэтта Смита

Для того, чтобы легче пережить разрыв, возьмите в руки блокнот и ручку и запишите свои мысли.

Вопросы, над которыми следует подумать после разрыва

1. Подумайте над отношениями. Напишите о положительных и отрицательных аспектах ваших отношений. Определите, какие уроки вы усвоили во время пребывания в них.

2. Выскажите свои эмоции. Будьте честными с собой и откровенно напишите, какие эмоции вы сейчас испытываете – злость, раздражение, грусть, растерянность и тому подобное. Не сдерживайтесь.

3. Проанализируйте изменения. Подумайте, как этот разрыв повлиял на ваше самопознание. Узнали ли вы что-то новое о себе? Как вы изменились? Открыли ли вы в себе какие-то новые сильные или слабые стороны? Изменили ли свое мнение о романтических отношениях?

4. Включите воображение. Представьте, что ваши отношения не завершились и вы до сих пор вместе с партнером, по которому так тоскуете. Были бы вы счастливы? Как бы развивались ваши отношения и какие проблемы бы в них остались?

Очень важно перестать себя винить и прокручивать мысль о том, что вы сделали не так. Пока вы будете корить себя, до тех пор не сможете отпустить этот болезненный опыт и двигаться дальше. Осознайте, что в тот момент вы любили так, как могли и как умели. Каждые отношения – это бесценный опыт. Они меняют нас, делают более осознанными и мудрыми.