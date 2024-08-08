Парень арендовал билборд, чтобы найти любовь: его фото с котиком вызвало вау-эффект

Дэвид Клейн решил арендовать баннер, чтобы найти свое счастье. Он разместил свое фото с котиком и написал: "Дэйв свободен. Хочешь сходить на свидание с Дэйвом? Напиши ему". Эффект поразил всех.

Долгое время Дэвид пытался найти свое счастье на сайтах для знакомств. Однако они только ухудшали ментальное состояние парня. Заставляли его чувствовать себя неинтересным и непривлекательным. В конце концов, Дэвид решил не просто пассивно ждать, а взять судьбу в свои руки.

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Как Дэвид стал звездой

В конце концов, Дэвид арендовал билборд. Он разместил на нем свое фото с котиком и добавил надпись о свидании. Также Дэвид добавил ссылки на свои соцсети и заметил, что имеет хобби и прекрасно готовит.

Эффект оказался очень неожиданным для Дэйва. Количество его фолловеров выросло до 6000. Он получил сотни приглашений на свидание. Парень просто шокирован и одновременно радостный.

Я уже несколько раз думал о том, чтобы закрыть соцсети, потому что они слишком популярны для меня, чтобы с этим справиться. Я действительно не ожидал такой реакции и поддержки – это безумие,

– заявил Дэвид.



Дэвид стал звездой / The Philadelphia Inquirer

Сейчас Дэвид готов ходить на свидания. Он отмечает, что к потенциальной партнерше имеет лишь несколько критериев: она должна придерживаться левых взглядов, не относиться странно к людям, которые просто пытаются жить своей жизнью, и не устраивать подлостей.