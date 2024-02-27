Тайна веков – разгадана: ученые назвали лучший способ для разрыва отношений

Разрыв отношений – это всегда больно. И иногда тому, кто инициирует разрыв, бывает даже сложнее. Потому что главное здесь – не обидеть человека, к которому когда-то были сильные чувства.

Главное при разрыве отношений – доверие и честность. А как лучше всего сообщить о своем решении, решили выяснить ученые американского университета Brigham Young University в Юте. Над исследованием работали Алан Маннинг и Николь Амаре – профессора лингвистики.

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Что показали исследования

Маннинг и Амаре выяснили, что от новости о завершении отношений человек меньше всего будет страдать, если ее озвучить четко и конкретно. Лирические отступления и "литье воды" на тему только усложнит ситуацию.

Уместнее всего сообщить прямо: "я хочу расстаться с тобой". Сначала эта формулировка может показаться слишком резкой. В то же время так будет лучше всего.

Начните с "нам надо поговорить", чтобы подготовить человека к плохим новостям, а потом объявите о вашем решении,

– подчеркнул Маннинг.

Такое сообщение ученые сравнивают с холодным душем. Сначала может быть холодно и неприятно. Однако так человек легче осознает новую реальность и смирится с ней. Между тем долгое промедление и переливание из пустого в порожнее может только усложнить ситуацию.