"Не может быть": ревнива Кайли Дженнер запретила Селене Гомес фотографироваться с Тимоти Шаламе

Внимание папарацци на церемонии награждения "Золотой глобус" получили не только сладкая парочка Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, но и подруги Селена Гомес и Тейлор Свифт, которые активно сплетничали о чем-то. Выяснилось, что певицы обсуждали именно эту влюбленную пару.

В объективы видеографов попал активный разговор певиц Селены Гомес и Тейлор Свифт и жены актера Майлза Теллера – Килли Спери. Девушки так активно и эмоционально что-то обсуждали, что специалисты по чтению по губам решили разобраться в чем дело.

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Селена Гомес не получила фото из Шаламе

Судмедэксперт Джереми Фриман выяснил, что Селена рассказывала подругам о неприятной ситуации, случившейся между ней, актером фильма "Вонка" Тимоти Шаламе и американской инфлюэнсершей Кайли Дженнер. Певица попросила Тимоти сделать общую фотографию, ведь они были давними коллегами. Знаменитости снимались в фильме Вуди Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке" еще в 2018 году. Однако Селена получила отказ.

Он не хотел фотографироваться со мной, он сказал нет,

– сказала Селена Гомес подругам.

Именно Кайли Дженнер якобы отказала певице в фотографии с ее бойфрендом. Тейлор Свифт была так шокирована, что даже открыла рот. Она сказала: "Да не может быть!". В то же время Селена только утвердительно покачала головой.

Смотрите видео оживленного разговора Селены Гомес и Тейлор Свифт:

Селена решила не настаивала на фото, ведь не хотела огорчить Кайли.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на "Золотом глобусе"

. Кейли Дженнер хорошо дружит с Хейли Бибер – женой певца Джастина Бибера, который в начале карьеры встречался с Селеной. Кейли и Гейли даже занимались булингом в отношении к Селене и Тейлор в социальных сетях.

Это второй раз Шаламе и Дженнер вместе появились на публике. На красной дорожке актер позировал сам, а уже к столику прошелся за руку с новой девушкой. Пара производила впечатляющий эффект, излучая любовь.

Видео, как Тимоти и Кайли мило общаются за столиком, а затем актер целует свою избранницу, уже облетело все соцсети.