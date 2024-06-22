Чтобы пофантазировать: 5 горячих романов о страсти и любви

Оторваться от повседневности, примерить на себя фантазийные образы и ощущения, разнообразить собственную сексуальную жизнь – именно для этого люди читают эротические романы.

Летний сезон в разгаре, поэтому Love24 вместе с книжной платформой Yakaboo предлагает 5 горячих книг, которые произведут на вас впечатление.

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Бешеная популярность бестселлера Эрики Леонард Джеймс "Пятьдесят оттенков серого" обозначила рост спроса на книжную эротику. Немецкие ученые в ходе исследования 2021 года узнали, кто и почему читает эротические романы. Оказывается, в подавляющем большинстве эротические произведения выбирают гетеросексуальные образованные женщины всех возрастов, которые в целом много читают.

"Записки ненависти", Ви Киланд и Пенелопа Вард

Авторы, которые уже отметились бестселлерами, и дизайн книги со срезом чувственного пурпурного цвета – это первая причина выбрать эту книгу для частной библиотеки. Впрочем, сюжет тоже не разочаровывает. Шарлотта поддается соблазну примерить другое, невероятное свадебное платье в винтажном магазине. Но под его подкладкой она случайно находит записку на голубом лоскутке: "Спасибо тебе за то, что осуществила все мои мечты. Твой любимый, Рид".

Кажется, это самое милое, что Шарлотта когда-либо видела, а этот человек, вероятно, самый романтичный человек на свете... По иронии судьбы Рид Иствуд оказывается новым боссом девушки и открывается ей с несколько иной стороны: он циничный и высокомерный. Несмотря на это, Шарлотте не выходит из головы любовная записка, найдена в платье, поэтому ей хочется узнать о прошлом Рида.



"Записки ненависти" / Обложка с сайта Yakaboo

"Отблеск. Книга 2" Рейвен Кеннеди

Начало этого эротического фэнтези, "Блеск. Книга 1" наделало шума среди книжных блогеров и обозревателей. Говорилось об очень авторском пересказе мифа о царе Мидасе, который прикосновением все превращал в золото, кроме пленницы, которую любил и поэтому держал в золотой клетке. Вторая часть эпопеи, которая вышла недавно, повествует о дальнейшей судьбе героини в мире, где люди занимаются или войной, или сексом.

Аурин теперь пленница армии Четвертого королевства во главе с безжалостным и жестоким командующим Рипом. В его глазах есть что-то, что ее притягивает, хоть она и знает его секрет. Она знает, кто он на самом деле. Десять лет она прожила в клетке, но одна ночь изменила все. Однако та ли это свобода, о которой мечтала Аурин?



"Отблеск" вторая часть / Обложка с сайта Yakaboo

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"Пуговицы и страдания. Книга 3", Пенелопа Скай

Долгожданная третья часть истории о сильной и страстной Перл и мужчине, которого она хотела бы назвать любимым, но есть некоторые нюансы. В первых двух частях "Пуговицы и кружево" и "Пуговицы и ненависть" говорится об истории Перл, которую продали в сексуальное рабство. Магнетический Кроу Барчетти вроде и освободил ее от психопата Бонса, но решил удерживать ее у себя. А за то, что Перл выполняла его безумные сексуальные желания, давал ей пуговицы: наберет пленница 365 пуговиц, тогда он ее отпустит.

Порой для рождения любви людям нужно гораздо меньше, чем сумасшедший секс, поэтому эти двое влюбились. Но Перл в определенный момент выбрала свободу. И вот третья книга, в которой героиня в своей новой жизни в Нью-Йорке пытается забыть все как сон. Но однажды приходит с работы домой и находит на столе такие знакомые пуговицы...



"Пуговицы и страдания" / Обложка с сайта Yakaboo

"Бриджертоны. Книга 2. Виконт, который меня любил", Джулия Куинн

Выход третьей книги ожидается в августе, а вы еще второй не прочитали? Или, может, даже первой? Это невероятно красивые романы о страсти в антураже благородных поместий Англии начала XIX века.

Вторая часть серии романов о Бриджертонах повествует историю о самом показательном холостяке сезона 1814 года. Виконт выбрал себе будущую жену! Единственное препятствие на его пути – старшая сестра избранницы. Кейт Шеффилд – худшая проныра в истории лондонских бальных залов! Днем эта вдохновенная интриганка сводит Энтони с ума своим ярым желанием не допустить помолвки, а ночью, стоит ему закрыть глаза, преследует в эротических снах... Она его терпеть не может, но что случится, когда его губы коснутся ее уст?



"Бриджертоны. Книга 2" / Обложка с сайта Yakaboo

"Тайное приключение". Антология украинской эротической прозы рубежа XIX – XX веков, составитель Евгений Плясецкий

Эротику порой можно найти там, где никто бы не подумал искать. Например, в украинских классиков. На бурной грани XIX – XX веков авторы писали о запретной любви, телесности, страсти. Чувственная и тонкая, умная и откровенная эротическая проза от светочей украинской литературы: Винниченко, Кобылянской, Франко, Коцюбинского, Пидмогильного и других.

Дизайн книги тоже невероятно соблазнительный: необычная обложка с тканой текстурой и тиснением и благородная кремовая бумага. Удивительные и иллюстрации – вас очаруют чувственные эскизы с обнаженной натуры.



Антология украинской эротической прозы рубежа XIX – XX веков / Обложка с сайта Yakaboo