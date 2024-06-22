Щоб пофантазувати: 5 гарячих романів про пристрасть та кохання

Відірватися від повсякдення, приміряти на себе фантазійні образи й відчуття, урізноманітнити власне сексуальне життя – саме для цього люди читають еротичні романи.

Літній сезон у розпалі, тому Love24 разом з книжковою платформою Yakaboo пропонує 5 гарячих книжок, які справлять на вас незабутнє враження.

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Шалена популярність бестселера Еріки Леонард Джеймс "П'ятдесят відтінків сірого" позначила зростання попиту на книжкову еротику. Німецькі вчені у ході дослідження 2021 року дізналися, хто і чому читає еротичні романи. Виявляється, у переважній більшості еротичні твори обирають гетеросексуальні освічені жінки різного віку, які загалом багато читають.

"Нотатки ненависті", Ві Кіланд і Пенелопа Вард

Авторки, які вже відзначилися бестселерами, та дизайн книжки зі зрізом чуттєвого пурпурового кольору – це перша причина обрати цю книжку для приватної бібліотеки. Втім, сюжет теж не розчаровує. Шарлотта піддається спокусі приміряти іншу, неймовірну весільну сукню у вінтажному магазині. Та під її підкладкою вона випадково знаходить записку на блакитному клаптику: "Дякую тобі за те, що здійснила всі мої мрії. Твій коханий, Рід".

Здається, це наймиліше, що Шарлотта будь-коли бачила, а цей чоловік, ймовірно, найромантичніша людина на світі… За іронією долі Рід Іствуд виявляється новим босом дівчини й відкривається їй з дещо іншого боку: він цинічний та зарозумілий. Попри це, Шарлотті не виходить з голови любовна записка, знайдена в сукні, тож їй кортить дізнатися про минуле Ріда.



"Нотатки ненависті" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Відблиск. Книга 2" Рейвен Кеннеді

Початок цього еротичного фентезі, "Блиск. Книга 1" наробив галасу серед книжкових блогерів та оглядачів. Мовилося про дуже авторське переповідання міфу про царя Мідаса, який доторком усе перетворював на золото, окрім полонянки, яку любив і тому тримав у золотій клітці. Друга частина епопеї, яка вийшла нещодавно, оповідає про подальшу долю героїні у світі, де люди займаються або війною, або сексом.

Аурін тепер бранка армії Четвертого королівства на чолі з безжальним і жорстоким командувачем Ріпом. У його очах є щось, що її притягує, хоч вона і знає його секрет. Вона знає, хто він насправді. Десять років вона прожила в клітці, але одна ніч змінила все. Однак чи та це свобода, про яку мріяла Аурін?



"Відблиск" друга частина / Обкладинка з сайту Yakaboo

Цікаво Це був кінець: розлучені люди розповіли, що стало останньою краплею у шлюбі

"Ґудзики та страждання. Книга 3", Пенелопа Скай

Довгоочікувана третя частина історії про сильну та пристрасну Перл та чоловіка, якого вона хотіла б назвати коханим, але є деякі нюанси. У перших двох частинах "Ґудзики та мереживо" й "Ґудзики та ненависть" мовиться про історію Перл, яку продали у сексуальне рабство. Магнетичний Кроу Барчетті ніби й звільнив її від психопата Бонса, але вирішив утримувати її у себе. А за те, що Перл виконувала його шалені сексуальні бажання, давав їй ґудзики: набере полонянка 365 ґудзиків, тоді він її відпустить.

Часом для народження кохання людям потрібно набагато менше, ніж божевільний секс, то ж ці двоє закохалися. Але Перл у певний момент обрала свободу. І ось третя книга, у якій героїня у своєму новому житті в Нью-Йорку намагається забути все, як сон. Але одного дня приходить з роботи додому і знаходить на столі такі знайомі ґудзики…



"Ґудзики і страждання" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Бріджертони. Книга 2. Віконт, який мене кохав", Джулія Куїнн

Вихід третьої книжки очікується у серпні, а ви ще другої не прочитали? Чи, може, навіть першої? Це неймовірно красиві романи про пристрасть в антуражі шляхетних маєтків Англії початку ХІХ століття.

Друга частина серії романів про Бріджертонів оповідає історію про найпоказовішого холостяка сезону 1814 року. Віконт обрав собі майбутню дружину! Єдина перешкода на його шляху – старша сестра обраниці. Кейт Шеффілд – найгірша проноза в історії лондонських бальних зал! Удень ця натхненна інтриганка зводить Ентоні з розуму своїм затятим бажанням не допустити заручин, а вночі, варто йому заплющити очі, переслідує в еротичних снах… Вона його терпіти не може, але що трапиться, коли його губи торкнуться її вуст?



"Бріджертони. Книга 2" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Таємна пригода". Антологія української еротичної прози порубіжжя ХІХ – XX століть, упорядник Євген Плясецький

Еротику часом можна знайти там, де ніхто б не подумав шукати. Наприклад, в українських класиків. На буремній межі ХІХ – XX століть автори писали про заборонене кохання, тілесність, пристрасть. Чуттєва й тонка, розумна й відверта еротична проза від світочів української літератури: Винниченка, Кобилянської, Франка, Коцюбинського, Підмогильного та інших.

Дизайн книжки теж неймовірно спокусливий: незвичайна обкладинка з тканою текстурою й тисненням та шляхетний кремовий папір. Дивовижні й ілюстрації – вас зачарують чуттєві ескізи з оголеної натури.



Антологія української еротичної прози порубіжжя ХІХ – XX століть / Обкладинка з сайту Yakaboo